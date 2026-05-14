BMW 그룹 코리아, 인천소방본부에 전기차 iX1 기증…공공안전 지원

BMW 그룹 코리아 인천소방본부에 소방활동 지원용 BMW iX 2대 기증. 사진제공=BMW 그룹 코리아

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BMW 그룹 코리아가 인천소방본부에 소방활동 지원을 위한 다목적 순찰차로 순수전기 SAV 'BMW iX1' 2대를 기증했다.

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BMW 그룹 코리아는 지난 13일 인천 미추홀구 인천소방본부에서 차량 기증식을 열고 소방 현장 지원용 차량을 전달했다고 14일 밝혔다.

이번에 기증된 BMW iX1은 화재 취약지역 예방 순찰과 대형 행사 현장 지원을 비롯해 취약계층 대상 소방용품 지원 및 설치 활동, 화재 피해 주민 지원, 현장 행정 지원, 시민 안전 교육 운영 등 다양한 업무에 활용될 예정이다.

BMW 그룹 코리아는 공공 안전을 위해 헌신하는 소방 조직과 소방관에 대한 지지를 전하고 현장 대응 역량 강화에 기여하고자 이번 차량 기증을 결정했다고 설명했다. 특히 기증 차량이 실제 소방 현장에 신속히 투입돼 현장 대응 효율을 높이는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

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BMW 그룹 코리아 한상윤 대표는 "국민의 생명과 안전을 지키기 위해 헌신하는 소방관 여러분께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 한국 사회의 기업시민으로서 사회적 책임을 다하고 공공 안전 분야와 지속적으로 협력해 나갈 것"이라고 말했다.

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BMW 그룹 코리아는 소방 안전 분야 지원 활동을 꾸준히 이어오고 있다. 지난해에는 인천 영종도 BMW 드라이빙 센터에서 인천지역 소방서 구급대원을 대상으로 주행 교육을 실시했으며, 올해는 인천지역 소방대원을 대상으로 전기차 화재 대응 및 소방 안전 교육을 진행했다. 또 같은 해 한국교통안전공단이 제주에서 개최한 '소방대원 전기차 안전구조 세미나'에 교육용 실습 차량을 지원한 바 있다.

이와 함께 전국 화재진압 및 긴급출동 현장에서 사용할 수 있는 차량용 냉온장고 1150대를 소방청에 지원했으며, 서울시 소방재난본부에 기증한 BMW X5 차량 7대의 소모품 무상 교체 지원 기간도 무기한 연장했다. 아울러 올해 3월 전국적으로 발생한 대형 산불 피해 복구를 위해 희망브리지 전국재해구호협회에 성금 5억원을 기부하는 등 재난 대응과 지역사회 지원 활동에도 참여하고 있다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com