"건강하게 늙는다는 것은…" 아이디병원, 한국형 항노화 지침서 '밸런스 역노화' 출판

[스포츠조선 장종호 기자] 아이디병원이 최근 국내 최초 항노화 전문 서적 '밸런스 역노화' 출판기념회를 열고 건강한 노년기에 대해 강조했다.

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13일 서울 논현동 에픽문화공간에서 열린 행사에는 아이디병원 임직원과 기자단, 독자들이 참석해 자리를 빛냈다. 참석자들은 저자들의 출간 배경과 소감, 항노화의 개념 및 실질적인 접근법에 큰 공감을 나타냈다.

밸런스 역노화는 성형외과, 가정의학과, 클리닉 분야 권위자들이 머리를 맞대 외면과 내면을 아우르는 균형 잡힌 항노화 전략을 담은 책이다. 세계에서 가장 빠르게 늙는 나라로 꼽히는 우리나라의 현실을 반영해 한국인에 최적화된 맞춤형 솔루션을 제시한 것이 특징이다.

행사는 개회사를 시작으로 질의응답, 사인회, 기념촬영 순으로 진행됐다. 저자들은 노화에 대한 자신만의 견해를 바탕으로 독자들과 소통하며 현장의 깊이를 더했다.

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책의 공동저자인 박상훈 병원장은 "노화는 피할 수 없는 자연스러운 과정이지만 과학적이고 체계적인 관리를 통해 어떻게 나이 들 것인지는 충분히 선택할 수 있다"며, "아이디병원만의 풍부한 임상 경험과 의학적 노하우를 결합한 이번 도서를 통해 많은 이들에 노화에 대한 막연한 두려움을 극복하고 더 건강한 삶을 설계할 수 있길 희망한다"고 말했다.

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한편, 밸런스 역노화는 과학적 이론부터 실제 루틴까지 4개 파트로 구성됐다. 노화의 과학적 정의와 역노화의 가능성을 다룬 서론에서 노화의 과정을 질병과의 접점 관점에서 다룬다. 이어 혈장교환술(TPE), 줄기세포 및 엑소좀, NAD+ 수액 등 최신 의학의 개입 방안을 통해 독자 스스로 상태를 진단하고 접근 방법을 설계할 수 있도록 맞춤형 가이드를 제공한다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com