'K-더마 코스메틱' 글로벌 공략…국내외 다양한 마케팅 확대

K-뷰티의 글로벌 진출이 활발한 가운데, 피부 과학(Dermatology)과 화장품(Cosmetic)의 합성어인 더마 코스메틱(Derma-Cosmetic) 제품이 주목받고 있다.

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북미와 유럽 소비자들이 전성분, 임상 데이터, 피부 장벽 강화 효과를 꼼꼼히 따지는 '성분 중심 소비'로 이동하면서, 기술력이 탄탄한 한국 제품의 수요가 증가하고 있는 것.

이에 따라 국내 더마 코스메틱 브랜드들의 글로벌 마케팅도 확대되는 추세다.

◇센텔리안24 브랜드 글로벌 쇼룸. 사진제공=동국제약

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동국제약은 최근 서울 강남구 청담동 본사에 더마코스메틱 센텔리안24 브랜드 첫 글로벌 쇼룸을 오픈했다.

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쇼룸에는 센텔리안24의 대표 제품인 '마데카 크림' 라인부터 기미케어 제품군 '멜라캡처' 라인, PDRN 라인, 멀티 뷰티 디바이스 '마데카 프라임' 라인 등 주요 제품들이 전시됐으며, 브랜드를 직접 체험할 수 있는 공간이 함께 마련됐다. 또한, 약 20명 규모의 공용 회의실과 라이브 커머스 스튜디오 등 다양한 공간도 조성돼 글로벌 시장을 겨냥한 콘텐츠 제작 및 운영 거점으로 활용될 예정이다.

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지난 13일에는 쇼룸 오픈을 기념해 센텔리안24의 브랜드 성장에 함께해 온 글로벌 인플루언서 30인을 초청해 브랜드 체험 행사를 운영했다. 센텔리안24의 PDRN 라인 소개를 비롯해 플라워 원데이 클래스, 제품 촬영 및 콘텐츠 제작 프로그램 등 다양한 체험형 콘텐츠가 진행됐다.

한편, 동국제약은 최근 미국 최대 뷰티 전문 리테일러인 '얼타 뷰티(Ulta Beauty)' 1400개 매장에 입점하며 북미 시장 공략에 나섰고, 앞서 지난 3월에는 이탈리아 볼로냐에서 열린 세계 최대 뷰티 전시회 '코스모프로프 볼로냐 2026'에 단독 부스로 참가했다. 또한 아시아 주요 K-뷰티 시장으로 부상하고 있는 태국을 겨냥해 ▲헬스앤뷰티(H&B) 리테일 체인 왓슨스(Watsons) 100개 지점 ▲뷰티 편집숍 뷰트리움(Beautrium) 30개 지점 ▲센트럴(Central) 백화점 12개 지점 ▲태국 최대 뷰티 커머스 플랫폼 콘비(Konvy) 4개 지점을 비롯해 각 유통 채널의 온라인 몰에 센텔리안24를 입점시키며 현지 소비자와의 접점을 넓히고 있다.

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파마리서치는 최근 프리미엄 더마 코스메틱 브랜드 '리쥬란코스메틱'의 미국 세포라 입점을 기념해 진행한 LA 론칭 팝업 스토어를 성황리에 마쳤다고 밝혔다. '리쥬란 턴오버 앰플' 과 '리쥬란 듀얼 이펙트 앰플' 등 주요 제품이 조기 품절되며, 리쥬란코스메틱에 대한 현지 수요를 가늠할 수 있었다는 설명이다.

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아모레퍼시픽도 향후 북미 시장에서 진출 브랜드와 제품군을 단계적으로 확대하면서 중장기적으로는 더마 코스메틱과 고기능 스킨케어 중심으로 사업을 고도화할 방침이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com