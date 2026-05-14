"손발 저리고 찌릿·화끈…" 혈액 순환 문제 아닌 말초신경병증?

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 손발 저림을 단순한 혈액순환 문제로 넘기는 경우가 많지만, 증상이 반복되거나 점점 심해진다면 말초신경 이상 신호일 수 있다.

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특히 양쪽 손끝과 발끝에서 저림·화끈거림·감각 저하가 서서히 진행된다면 '말초신경병증'을 의심해야 한다. 말초신경병증은 감각·운동·자율신경 등이 손상되며 다양한 증상을 유발하는 질환으로, 한 개의 신경만 문제가 생기는 경우도 있지만 양쪽 발끝에서 시작해 위쪽으로 올라오는 다발성 말초신경병증 형태가 흔하다.

대표 증상은 손발 저림이다. 환자들은 '발끝이 찌릿하다', '바늘로 찌르는 것 같다', '화끈거리거나 타는 듯하다'고 표현하는 경우가 많다. 감각 이상뿐 아니라 근력 약화, 근경련 등의 운동신경계 이상 증상이 나타날 수 있다. 또한 자율신경계 이상으로 어지럼증, 땀 분비 이상, 소화 장애, 배뇨 장애까지 동반할 수 있어 조기 진단과 원인 치료가 중요하다.

가장 흔한 원인 중 하나는 당뇨병이다. 혈당이 장기간 높게 유지되면 말초신경의 미세혈관과 신경섬유가 손상돼 저림과 통증이 발생할 수 있다. 이외에도 비타민 B12 결핍, 갑상선 기능 이상, 신장질환, 간질환, 자가면역질환, 유전질환, 감염, 항암치료, 약물, 과음 등이 원인이 될 수 있다.

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진단은 신경학적 진찰을 통해 증상의 양상을 확인하면서 시작된다. 어느 부위가 저린지, 양쪽인지 한쪽인지, 언제부터 시작됐는지, 통증과 근력 약화, 균형 장애 등이 동반되는지 확인한다. 당뇨병, 음주력, 복용 약물, 가족력 등도 확인하다.

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필요 시 혈액검사로 혈당, 비타민 수치, 갑상선 기능, 신장과 간 기능, 염증 또는 자가면역 관련 이상을 확인한다. 또한 신경전도검사와 근전도검사로 말초신경 손상 여부와 정도도 평가한다. 추가적으로 피부생검, 유전자검사, 영상검사 등이 필요할 수 있다.

치료의 핵심은 원인을 찾고 조절하는 것이다. 당뇨병이 원인이라면 혈당을 관리하고 비타민 결핍이 확인되면 보충 치료를 시행한다. 약물이나 독성 물질이 원인이라면 가능 범위에서 조정하거나 중단을 검토한다. 자가면역성 말초신경병증은 면역치료가 필요할 수 있다.

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고려대 안산병원 신경과 소정민 교수는 "말초신경은 손상 정도와 원인에 따라 회복 속도가 다르다. 또한 신경이 한 번 손상되면 재생이 어렵거나 불가능한 경우가 많다. 특히 말초신경병증을 방치하면 저림이나 통증이 점차 악화할 뿐만 아니라 균형 장애와 근력 저하로 정상적인 보행에 어려움을 겪을 수 있다"며 "당장에 큰 불편이 없다고 증상을 가볍게 여기기보다 조기에 원인을 찾고 관리해야 한다. 손발 저림 등의 의심증상이 반복되거나 점차 심해진다면 반드시 신경과 전문의 진료를 받아야 한다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com