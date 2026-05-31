친환경 제품 구매하고 탄소중립포인트도 챙기고…6월 5일 환경의 날 앞두고 유통업계 캠페인 본격화

◇5월 31일 서울시 강남구 현대백화점 무역센터점 지하1층 식품관에서 '환경의 날' 맞이 특별 친환경 캠페인을 소개하고 있는 모습. 사진제공=현대백화점

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6월 5일 환경의 날을 앞두고 유통업계의 친환경 캠페인이 본격화됐다.

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현대백화점은 다음달 1~12일 현대백화점 전국 점포에서 기후에너지환경부와 함께 특별 친환경 캠페인을 진행한다.

현대식품관 장바구니 사용, 프레시테이블 다회용기 이용 등 현대백화점의 친환경 활동에 참여한 고객에게 자체 리워드 프로그램인 '그린프렌즈' 마일리지를 두 배 적립해주고, 기후부의 '탄소중립포인트' 인센티브도 동시에 제공한다.

탄소중립포인트 제도는 기후부가 생활 속 탄소중립 실천 문화를 확산하기 위해 시행 중인 인센티브 제도다. 사전에 탄소중립포인트 홈페이지에서 회원가입을 해야 포인트를 받을 수 있다.

◇롯데마트 제타플렉스 잠실점에서 녹색제품을 구매하고 있는 모습. 사진제공=롯데마트

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롯데마트는 기후에너지환경부와 한국환경산업기술원이 주관하는 '2026 녹색소비주간'에 발맞춰, 6월 한 달간 친환경 소비 프로모션을 진행한다.

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행사 기간 중 환경표지·저탄소 등 정부 인증을 받은 녹색제품을 비롯해 무농약, 유기농산물 인증 상품 등 350여 개 친환경 인증 상품을 1만원 이상 구매한 고객에게 구매액의 5%를 엘포인트로 추가 적립해 준다. 또한 저탄소 인증 PB 할인 행사를 새롭게 마련했으며, 그린카드를 활용한 에코머니 적립 혜택도 제공한다. 그린카드로 친환경 녹색제품 결제 시 상품별 구매 금액의 5%~15%가 '에코머니'로 적립되며, 해당 에코머니는 카드사 포인트나 현금 전환은 물론 롯데마트 상품권으로도 교환할 수 있다.

◇BGF리테일 몽골 기후대응 숲 조성. 사진제공=BGF리테일

BGF리테일은 이달 26일부터 3일간 몽골 바양척트솜에서 한국환경산업기술원, BC카드, 사단법인 푸른아시아 등과 함께 몽골에서 사막화 방지 조림 활동을 진행했다. 한국환경산업기술원이 개최한 '2026 몽골 기후대응 숲 식재행사'에 참여해 비술나무 100여 그루 식재에 동참했고, 2028년까지 3년간 30ha 규모의 기후대응 숲 조성에 협력해 나갈 방침이다.

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특히 이번 사업은 결제 과정에서 발급되는 종이 영수증을 고객의 선택에 따라 선별 출력하도록 해 종이 사용량을 줄이는 환경보호 활동인 '페이퍼리스 캠페인'으로 조성된 환경기금이 투입되며, 지속가능한 숲을 조성할 수 있도록 유목민 생활권과 가축 이동로를 고려한 식재 사업이 진행될 예정이다. BGF리테일은 2012년부터 14년간 페이퍼리스 캠페인에 참여하고 있다.

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업계 관계자는 "환경에 대한 사회적 관심이 높아지면서, 가치소비를 실천하는 고객들이 늘고 있다"며, "유통업계에서도 단순히 친환경 제품을 판매하는 것을 넘어 소비자가 일상에서 환경 보호를 직접 체험하고 혜택을 받을 수 있는 활동이 늘어나는 추세다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com