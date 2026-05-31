상품 체험부터 홍보 콘텐츠 기획까지…이마트24 대학생 서포터즈 '편슐랭스타' 4기 활동 마무리

◇이마트24 대학생 서포터즈 '편슐랭스타' 4기 해단식. 사진제공=이마트24

Advertisement

Advertisement

이마트24 대학생 서포터즈 '편슐랭스타'(이하 편스타) 4기가 3개월 간의 활동을 마쳤다.

Advertisement

해단식은 지난 29일 서울 성동구에 위치한 이마트24 본사에서 진행됐다.

지난 2월 선발된 편스타 4기 대학생들은 6명씩 한 조로 약 3개월 동안 다양한 이마트24 상품을 체험하고, 현직 MD와 마케터의 멘토링 아래 상품 아이디어 제안 및 홍보 콘텐츠를 기획하는 등 다양한 활동을 수행했다. 멘토들과 함께 'K-푸드랩 명동점'과 '디저트랩 서울숲점'을 방문해, 편의점이 앞으로 나아가야 할 미래 방향성 중에 하나를 직접 보고 체험하기도 했다.

해단식에서는 편스타 4기 대학생들이 지난 3개월간 수행한 미션 활동에 대해 시상하고, 서포터즈 활동에 성실히 참여한 24명의 대학생들에게 수료증을 전달했다.

Advertisement

이마트24는 서포터즈 활동 결과물을 창의성, 완성도, 실현 가능성 등을 종합적으로 평가해 최우수 1팀과 우수 1팀에게 각각 시상금을 수여했다. 또 우수한 아이디어와 적극적인 활동을 보여준 학생 5명에게도 별도의 시상금을 지급했다.

Advertisement

이마트24 브랜드마케팅팀 김정희 파트너는 "편스타 4기를 통해 대학생들이 실제 유통 현장과 브랜드 실무를 직접 경험 및 자신의 아이디어를 자유롭게 펼쳐볼 수 있었기를 바란다"며, "개성 있는 아이디어와 열정으로 적극 참여해준 대학생 서포터즈들에게 감사드리며, 앞으로도 직무 중심의 다양한 프로그램을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com