SK텔레콤-엔비디아, 'AI 인프라' 동맹 강화…"AI 혁신 주도"

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SK텔레콤이 엔비디아와 AI 인프라 동맹을 강화한다. 최태원 SK그룹 회장과 젠슨 황(Jensen Huang) 엔비디아 CEO가 구상한 AI 인프라 로드맵을 실현하기 위한 일환이다. 양사는 엔비디아 DSX 플랫폼을 기반으로 칩부터 데이터센터 운영까지 포함한 '풀스택(Full Stack) AI 클라우드' 협력을 추진하고, AI 작업에 특화된 데이터센터인 'AI 팩토리'도 GW(기가와트)급 스케일을 목표로 확장해 나갈 예정이다.

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8일 SK텔레콤에 따르면 AI 팩토리는 전력과 데이터를 원료로 AI의 핵심 단위인 '토큰'을 지속적으로 생산하는 '지능 공장'으로, 2027년 한국에서 첫 가동을 시작할 계획이다. SK텔레콤은 이를 위해 엔비디아의 AI 인프라와 소프트웨어를 활용해 고성능 클라우드 AI 서비스를 제공하는 글로벌 파트너 생태계 프로그램인 '엔비디아 클라우드 파트너(NVIDIA Cloud Partner)' 프로그램에 합류한다. 이번 협력은 AI 인프라 시장 경쟁력을 좌우하는 최저 토큰 비용과 와트당 최고 성능을 확보하기 위해서다.

SK텔레콤은 엔비디아와 파트너십 확대를 통해 컴퓨팅과 전용 소프트웨어 등 엔비디아 AI 인프라를 확보하고, 엔비디아는 SK하이닉스의 메모리 리더십과 SK텔레콤의 AI 팩토리 구축·운영 전문성을 활용한다.

특히 SK텔레콤은 AI 클라우드 사업 성장에 집중한다. AI 클라우드는 범용 클라우드 설루션을 제공하는 기존 클라우드 사업과 달리 AI 학습, 추론, 데이터 처리 등 AI 작업에 특화된 서비스를 제공하는 새로운 사업 모델이다. SK텔레콤은 엔비디아가 필요로 하는 AI 인프라와 사업 네트워크를 실질적으로 제공해 아시아를 대표하는 AI 클라우드 사업자 중 하나로 도약한다는 방침이다.

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SK텔레콤은 로보틱스 분야에서도 엔비디아와 협력하고 있다. 엔비디아 로보틱스 플랫폼 '엔비디아 코스모스(Cosmos)'와 휴머노이드 AI 모델 '엔비디아 아이작 그루트(Isaac GR00T)'를 기반으로 로봇 시뮬레이션 및 훈련 플랫폼을 고도화하고 있다.

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SK텔레콤과 엔비디아의 파트너십 강화는 어느 정도 예견됐던 일이다. 최태원 SK그룹 회장은 지난 1일 대만에서 젠슨 황 엔비디아 CEO와 회동한 데 이어, 지난 5일과 7일에는 서울에서 만남을 가졌다. 8일 오전에도 회동하는 등 AI 통신 및 데이터센터 관련 파트너십 체결을 위한 의견을 나눈 것으로 알려졌다.

최태원 SK그룹 회장은 "엔비디아와 긴밀한 파트너십을 바탕으로 칩부터 데이터센터 운영까지 아우르는 풀스택 AI 인프라 경쟁력을 갖추게 됐다"며 "단순 서비스 제공을 넘어 양사가 GPU·메모리·에너지 문제까지 공동 대응함으로써 아시아 전역에서 AI 생태계 발전을 이끄는 대표 AI 클라우드 사업자로 거듭나겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com