"전 세계 기후 위기 최전선 지킨다"…BYN블랙야크그룹, '히말라야 기후 헌장 2026-남체 써밋' 개최

◇'히말라야 기후 헌장 2026-남체 써밋'에서 기조 연설 중인 강태선 BYN블랙야크그룹 회장. 사진제공=BYN블랙야크그룹

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BYN블랙야크그룹이 지난 1일(현지 시각) 에베레스트로 향하는 관문이자 셰르파들의 고향으로 불리는 네팔 남체 바자르(Namche Bazaar/이하 남체)에서 네팔 비정부기구 사가르마타 오염 통제 위원회(Sagarmatha Pollution Control Committee, SPCC), 네팔등산협회(Nepal Mountaineering Association, NMA), 네팔 쿰부 파상 라무 지역자치구와 공동으로 '히말라야 기후 헌장 2026 - 남체 써밋'을 개최했다.

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블랙야크가 2025년 카트만두에서 창설한 세계 최초의 산악 기반 기후 행동 이니셔티브 히말라야 기후 헌장은 히말라야를 단순한 등반의 무대가 아닌, 전 세계 기후 위기의 최전선이자 모두가 함께 지켜야 할 자연 유산으로 바라보고, 산악 환경 보전을 위한 국제적 연대와 실천을 이끌어내기 위해 기획됐다.

히말라야는 지구 온난화로 인한 적설량 감소와 농토 침수, 등반객이 남기고 간 쓰레기 문제 등으로 생태계 위협이 커지면서 산악 환경 보전의 필요성이 지속적으로 제기되고 있다. 이에 블랙야크는 지난해 ▲전 지구적 기후 행동 촉구, ▲지속적인 히말라야 정화 활동, ▲기술 및 지역 기반 협력, ▲환경 정보의 투명한 공개, ▲기후 위기 최전선의 목소리 확산, ▲글로벌 파트너십과 연대 등을 주요 내용으로 한 히말라야 기후 헌장을 발표했으며, 공동 주최 기업 및 기관들과 함께 선언문에 서명했다.

올해 행사는 히말라야 기후 헌장의 주요 내용과 의미를 되새기는 자리로 마련됐으며, 나아가 이를 실질적인 행동으로 확장하기 위한 구체적인 방안도 논의했다. 특히, 개최지를 카트만두에서 히말라야 해발 3,440m에 위치한 남체로 옮겨 기후 위기 현장을 직접 마주하고 행동으로 전환하겠다는 의지를 다졌다. 내년부터는 히말라야 현장에서 이뤄지는 정화 및 복원 활동 중심의 실천형 프로젝트를 진행할 계획이다.

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강태선 블랙야크 회장은 "2024년 빙하호 붕괴로 큰 피해를 입은 타메 마을은 히말라야의 기후 위기가 이미 누군가의 삶을 위협하는 현실임을 보여주는 사례"라며, "블랙야크는 히말라야 현장에서 실질적인 변화를 위한 지원과 연대를 넓혀갈 것"이라고 강조했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com