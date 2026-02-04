"집중할 수 있는 장비 찾았다" 또 한 번 성장 노리는 '韓 피겨 간판' 차준환..."좋은 경기 보여드리겠다" 김현겸의 각오[현장인터뷰]

|
[인천공항=스포츠조선 이현석 기자]차준환(서울시청)과 김현겸(고려대)이 대한민국 피겨 스케이팅 국가대표로서 밀라노로 향한다.
차준환은 이번 세 번째 올림픽 진출로 한국 남자 피겨 역사상 최초의 기록에도 도전한다. 2018 평창 동계올림픽에서 남자 싱글 15위, 2022 베이징 동계올림픽에서 같은 종목 5위를 차지한 차준환은 2023 일본 사이타마에서 열린 2023 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 세계선수권에서 2위를 차지해 한국 남자 싱글 사상 첫 세계선수권 메달이라는 역사를 썼다. 지난해 2월 열린 하얼빈 동계아시안게임에서는 가기야마 유마를 제치고 한국 피겨 사상 사상 첫 동계아시안게임 남자 싱글 금메달도 거머쥐었다. 이번 밀라노 대회에서는 한국 남자 싱글 사상 첫 올림픽 메달에 도전할 예정이다.
차준환은 이번 대회에서 대한민국 선수단 개막식 기수라도 나선다. 그는 "개막식 자체의 참가는 처음이다. 너무 영광스럽게도 이제 기수라는 자리도 맡았고, 박지우와 함께 또 기수도 맡았기 때문에 정말 좋은 모습 보여드리고 싶다. 무엇보다 올림픽의 그런 처음 모든 순간을 또 경험할 수 있고 또 거기에서 더 좋은 또 긍정적인 기운 얻을 수 있을 거라고 생각한다. 기운을 좀 더 받아서 개인 경기도 이번 이번 주부터 있을 단체전도 좀 더 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"고 했다. 이어 "평창, 베이징을 넘어 밀라노까지 왔다. 응원해주셨기에 여기까지 힘내서 올 수 있었다. 밀라노에서도 피겨팀 최선을 다해서 좋은 모습 보여드리도록 노력하겠다"고 했다.
김현겸도 "올림픽이라는 무대, 첫 무대라서 긴장이 만이 된다. 팬들의 응원이 큰 무대에서 많이 도움이 된다. 이번 경기 응원 많이 보태주시면, 좋은 경기 멋진 모습 보여드리겠다"고 했다.
인천공항=이현석기자 digh1229@sportschosun.com