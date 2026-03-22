'스마일 점퍼' 우상혁, 2m26 뛰며 2026년 세계실내선수권 '동메달'...대회 4회 연속 메달 행진

[스포츠조선 박찬준 기자]'스마일 점퍼' 우상혁(29·용인시청)이 세계실내육상선수권대회 4회 연속 메달 행진을 이어갔다.
우상혁은 21일(한국시각) 폴란드 토룬 쿠야프스코-포모르스카 아레나에서 열린 2026년 세계실내육상경기선수권대회 남자 높이뛰기 결선에서 2ｍ26을 넘어 공동 3위에 올랐다. '디펜딩 챔피언' 우상혁은 2연패 달성에 실패했으나 이 대회 4회 연속 메달을 따내며 세계 정상급 기량을 다시 한번 입증했다.
우상혁은 2022년 베오그라드 대회에서 2ｍ34의 기록으로 우승해 한국 육상 선수 최초로 세계실내선수권대회 시상대에 오른 것을 시작으로 2024년 글래스고 대회에서 동메달(2ｍ28), 2025년 난징 대회에서는 금메달(2ｍ31)을 목에 걸었다.
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우상혁은 2ｍ17을 1차 시기에 가볍게 넘은 뒤 2ｍ22와 2ｍ26도 모두 1차 시기에 성공하며 산뜻하게 출발했다. 하지만 우상혁은 2ｍ30의 벽에 막혔다. 1차 시기에서는 오른쪽 허벅지가 살짝 바에 닿으면서 성공하지 못했고, 2차 시기에서도 하체가 미세하게 걸렸다. 마지막 3차 시기에서도 바를 넘지 못한 우상혁은 결국 2ｍ26의 기록으로 경기를 마쳤다. 2m30을 1차 시기에서 넘은 올레 도로슈크(우크라이나), 3차 시기에 성공한 에리크 포르티요(멕시코)에 밀려 동메달을 획득했다.
우상혁은 이번 대회에서 동메달을 수확하며, 올 시즌 출전한 3개 대회에서 2개의 메달을 차지했다. 그는 지난 달 체코 후스토페체 스포츠홀에서 열린 2026년 세계육상연맹 실내 투어 실버 후스토페체 높이뛰기 대회에서 2ｍ25의 기록으로 4위에 그쳤으나, 이어 슬로바키아 반스카비스트리차에서 열린 인도어 투어 실버 반스카비스트리차 실내높이뛰기 대회에서 2ｍ30을 넘어 동메달을 땄다.