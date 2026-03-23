대한장애인체육회,2026년 1차 채용 실시...26일 서류 마감[장애인체육 SNS]

기사입력 2026-03-23 12:37


대한장애인체육회,2026년 1차 채용 실시...26일 서류 마감[장애인체…
사진제공=대한장애인배드민턴협회

○…대한민국 장애인배드민턴 국가대표팀이 2026년 스페인 파라 배드민턴 인터내셔널에서 금메달 4개, 은메달 3개, 동메달 4개를 휩쓸었다. 대표팀은 16~22일 스페인 비토리아에서 열린 이번 대회에서 총 11개의 메달을 획득하는 성과를 거뒀다. 특히 WH1 남자단식에서는 최정만(대구도시개발공사), 진기범(한국장애인고용공단), 박해성(울산중구청)이 금, 은, 동메달을 휩쓰는 압도적인 경기력을 선보였다. WH1 남자단식 최정만 WH2 여자단식 정겨울(한국장애인고용공단) WH1·WH2 혼성복식 정겨울-박해성 WH1·WH2 남자복식 유수영(한국장애인고용공단)-최정만이 금메달을 WH1 남자단식 진기범 WH2 남자단식 유수영 SL4 남자단식 조나단(서울의료원)이 은메달을 획득했다. WH1 남자단식 박해성 WH2 남자단식 김정준(대구도시개발공사) SL4 남자단식 신경환(제주특별자치도청) SL3·SU5 남자복식 신경환-전선우(인천장애인체육회)은 동메달을 목에 걸었다. 이번 대회는 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 쿼터 확보에 중요한 랭킹 포인트가 걸린 국제대회로 각국 정상급 선수들이 참가했다.

○…대한장애인체육회가 2026년 제1차 채용을 실시한다. 일반행정, 전문기술직(의사), 전임직(전기, 미화) 등을 비롯해 전산행정지원, 인터넷TV 중계 지원, 종합국제대회 참가 지원, 장애인스포츠강좌 이용권 지원, 장애인 기초종목 지도자, 장애인스포츠지도사 운영 행정 지원, 조리원 등 기간제 계약직, 체험형 청년인턴 등 19명을 선발한다. 서류 접수는 3월 26일(목) 오후 3시까지. 채용은 서류전형, 필기전형, 면접전형 순이며, 필기전형은 일반행정 분야만 실시된다. 상세 정보는 대한장애인체육회 홈페이지, 기관 알리오에서 확인할 수 있다.

○…대한장애인체육회가 26~28일 서울 삼성동 코엑스 C홀에서 스포츠산업 채용 박람회에 참석, 기관 채용홍보관을 운영한다. 2026년 제1차 채용 중점으로 인사 담당자가 기관 채용 일정 및 절차, 자격요건, 블라인드 채용 등을 안내하고, 현직 근무자가 신입직원 중심 취업 준비 및 실무 경험정보를 공유하는 1대1 멘토링도 지원할 예정이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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