'아이부터 반려견까지' 도심 깨운 3월의 일요일, '쉬엄쉬엄 모닝' 성황.. 29일 3회차 행사

기사입력 2026-03-23 20:11


'아이부터 반려견까지' 도심 깨운 3월의 일요일, '쉬엄쉬엄 모닝' 성황…
사진제공=서울시체육회

[스포츠조선 노주환 기자]서울특별시와 서울특별시체육회가 주최하는 '2026 쉬엄쉬엄 모닝'의 두 번째 행사가 22일 여의도공원과 마포대교 일대에서 시민들의 뜨거운 호응 속에 성황리에 열렸다.

'쉬엄쉬엄 모닝'은 차량 중심의 도심 도로를 시민에게 개방해 누구나 부담 없이 참여할 수 있도록 기획된 서울형 생활체육 프로그램으로, 기록이나 경쟁에 대한 부담 없이 걷기, 달리기, 자전거, 킥보드 등 다양한 방식으로 운동을 즐길 수 있는 것이 특징이다. 특히, 유아차를 동반한 가족 단위 참가자부터 반려견과 함께한 시민들까지 다양한 참여가 이어지며 도심 속 건강한 여가문화로 자리매김하고 있다.

이번 행사는 여의도공원 문화의 마당을 출발해 여의대로와 마포대교를 지나 다시 출발지로 돌아오는 약 5㎞ 코스로 운영됐다. 서울시는 행사로 인한 시민 불편을 최소화하기 위해 도로 일부 차로만 활용하는 '부분 통제 방식'을 적용해 일상 교통 흐름과의 균형도 고려했다.

또 도착 지점에 마련된 '찾아가는 서울체력장' 프로그램에도 참여해 생활체육 활성화의 의미를 더했다. '찾아가는 서울체력장'은 근력, 근지구력, 심폐지구력, 유연성, 민첩성, 순발력 등을 측정할 수 있는 프로그램으로, 현장을 찾은 시민 누구나 자유롭게 참여할 수 있다.

서울시체육회는 지난 1회차 행사에 1만명 이상의 시민이 참여한 데 이어 이번 2회차 역시 높은 참여 열기를 이어간 점에 주목하며, '쉬엄쉬엄 모닝'이 시민 일상 속 생활체육 문화 확산의 대표 프로그램으로 자리잡고 있다고 평가했다.

서울시체육회장 강태선은 "도심 속에서 누구나 각자의 속도로 운동을 즐길 수 있는 환경을 만드는 것이 생활체육의 핵심"이라며 "앞으로도 시민들이 일상에서 자연스럽게 참여할 수 있는 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

'쉬엄쉬엄 모닝' 행사는 오는 29일 오전 7시에 한 차례 더 개최될 예정이다. 3회차 행사는 사전 예약 없이 당일 현장 접수를 통해서만 참여할 수 있으며, 참가를 원하는 시민은 행사 당일 여의도공원에서 접수하면 된다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸 재이, 17개월에 광고 17개...벌써 '연예인급' 반응 터졌다

2.

'100만 유튜버' 수탉 납치·살해 시도..檢, 20대 일당에 무기징역 구형

3.

'성매매 벌금형' 지나, 10년만 가수 복귀하나…새벽 2시 작업 근황 포착

4.

“돈 못 받았다”..조기 폐막 ‘여명의 눈동자’ 배우들 공동 대응 나선다

5.

김동완, 법적 대응 예고가 '자충수' 됐나…전 매니저 "형, 가만히 계세요"

스포츠 많이본뉴스
1.

역대 최악 성적인데…이 가격에 샀다고? '오타니 실착' WBC 유니폼 경매, 최종 낙찰가는

2.

'전체1픽' 박준현 4실점 난타 → 7회에만 16점 났다! 빅이닝 주고받은 잠실 불꽃놀이…'안치홍 4타점' 꼴찌 키움, '챔피언' LG 잡았다 [잠실리뷰]

3.

아니, 이렇게 잠잠할 수가… 4G 15타수 무안타→0.115, 결국 특단조치? 삼성전 선발제외→감독 면담까지, 해법찾기[대구현장]

4.

"씩씩하네" 베테랑 경험 더해진 젊은팀! 190분 혈투 → 승리에 흐뭇한 '초보' 사령탑 [잠실승장]

5.

한화 선발 최종 점검…류현진, 시범경기 첫 등판→왕옌청으로 끝낸다

스포츠 많이본뉴스
1.

역대 최악 성적인데…이 가격에 샀다고? '오타니 실착' WBC 유니폼 경매, 최종 낙찰가는

2.

'전체1픽' 박준현 4실점 난타 → 7회에만 16점 났다! 빅이닝 주고받은 잠실 불꽃놀이…'안치홍 4타점' 꼴찌 키움, '챔피언' LG 잡았다 [잠실리뷰]

3.

아니, 이렇게 잠잠할 수가… 4G 15타수 무안타→0.115, 결국 특단조치? 삼성전 선발제외→감독 면담까지, 해법찾기[대구현장]

4.

"씩씩하네" 베테랑 경험 더해진 젊은팀! 190분 혈투 → 승리에 흐뭇한 '초보' 사령탑 [잠실승장]

5.

한화 선발 최종 점검…류현진, 시범경기 첫 등판→왕옌청으로 끝낸다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.