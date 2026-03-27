인천도시공사, 핸드볼 H리그 남자부 정규리그 조기 우승 확정
|
|
|사진제공=한국핸드볼연맹
|
|
|사진제공=한국핸드볼연맹
|
|
|사진제공=한국핸드볼연맹
|
|
|사진제공=한국핸드볼연맹
[스포츠조선 김가을 기자]인천도시공사가 핸드볼 H리그 남자부 정규리그 1위를 차지했다.
인천도시공사는 26일 강원 삼척시민체육관에서 열린 '신한 SOL뱅크 2025~2026 핸드볼 H리그' 남자부 5라운드 상무와 경기에서 31대29로 이겼다. 4연승을 달린 인천도시공사는 19승2패(승점 38)를 기록했다.
이날 인천도시공사는 전반에 1골 차로 앞섰다. 후반 초반에 16-17로 끌려가기도 했다. 그러나 혼자 10골을 몰아친 이요셉을 앞세워 2골 차 승리를 따냈다.
여기에 뒤이어 열린 경기에서 2위 SK 호크스가 충남도청에 22대25로 패하면서 남은 4경기 결과와 관계 없이 인천도시공사가 정규리그 1위를 확정했다. SK(14승1무6패)가 남은 4경기에서 다 이기더라도 18승이 된다.
인천도시공사는 챔피언결정전에 직행, 플레이오프를 거쳐 올라오는 팀과 우승을 놓고 대결한다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.