韓 여자 피겨 간판 신지아, '데뷔' 시니어 세계선수권 8위 '톱 10' 진입…이해인 최종 13위

20일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 여자 피겨 프리스케이팅 경기. 연기를 마치고 인사하는 신지아. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.20/
20일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 여자 피겨 프리스케이팅 경기. 연기를 마치고 인사하는 신지아. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.20/
[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 피겨스케이팅 여자 싱글 간판 신지아(세화여고)가 시니어 세계선수권대회 데뷔전에서 8위에 올랐다.
신지아는 28일(이하 한국시각) 체코 프라하의 O2 아레나에서 열린 2026년 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 세계선수권대회 여자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 71.05점, 예술점수(PCS) 65.60점을 받았다. 총점 136.65점을 기록했다. 쇼트프로그램(65.24점) 점수를 더해 총점 201.89점, 8위에 랭크됐다. 생애 첫 시니어 세계선수권에서 톱10 진입에 성공했다.
지난해까지 주니어 무대에서 뛴 신지아는 만 17세가 된 올 시즌 시니어 무대에 처음 나섰다. 함께 출전한 이해인(고려대)은 TES 55.49점, PCS 61.19점, 총점 116.68점을 받았다. 최종 총점 185.18점으로 13위에 올랐다. 6년 연속 톱10 도전엔 아쉽게 실패했다. 다만, 두 선수의 선전으로 한국 여자 피겨는 내년 세계선수권에도 2명의 선수를 파견할 수 있게 됐다. 세계선수권은 종목별 각국 선수 순위 합에 따라 다음 대회 출전권을 배정한다. 2명이 출전할 경우 순위 합이 13 이하일 때는 3장을 준다. 28 이하일 때 2장, 28을 초과하면 1장이 주어진다.
20일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 여자 피겨 프리스케이팅 경기. 연기를 펼치고 있는 신지아. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.20/
신지아는 프리스케이팅 프로그램 '사랑의 꿈'에 맞춰 연기를 시작했다. 더블 악셀, 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프, 트리플 살코, 트리플 루프까지 깔끔하게 수행했다. 전반부 마지막 과제인 체인지 풋 콤비네이션 스핀은 최고 난도인 레벨 4로 연기했다.
그는 가산점이 붙는 후반부에 실수를 범했다. 트리플 플립으로 시작하는 콤비네이션 점프를 뛰려다가 타이밍을 놓치면서 싱글(1회전) 단독 점프로 연기했다. 하지만 신지아는 트리플 플립-더블 악셀 시퀀스 점프를 뛴 뒤 마지막 트리플 러츠에서 더블 토루프와 더블 루프를 붙이며 만회했다. 모든 점프 과제를 마친 신지아는 플라잉 카멜 스핀(레벨4)과 스텝시퀀스(레벨4), 코레오시퀀스, 플라잉 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4)으로 연기를 마쳤다.
20일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 여자 피겨 프리스케이팅 경기. 연기를 펼치고 있는 이해인. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.20/
쇼트프로그램에서 10위를 기록했던 이해인은 다소 아쉬운 경기력을 보였다. 더블 악셀-트리플 토루프 콤비네이션 점프와 트리플 러츠-더블 토루프-더블 루프 콤비네이션 점프, 트리플 살코 점프를 연이어 성공했다. 하지만 트리플 루프를 1회전 점프로 처리하면서 흔들렸다. 후반부 첫 연기과제로 택한 트리플 러츠와 마지막 점프인 트리플 플립도 각각 더블(2회전) 점프와 싱글 점프로 뛰면서 점수를 잃었다.
Gold medalist, Kaori Sakamoto from Japan reacts on the podium during the medal ceremony for the women free skating at the Figure Skating World Championships in Prague, Czech Republic, Friday, March 27, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)
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epaselect epa12855683 (L-R) Silver medalist Mone Chiba of Japan, gold medalist Kaori Sakamoto of Japan and bronze medalist Nina Pinzarrone of Belgium celebrate after the Women's Free Skating at the ISU Figure Skating World Championships 2026 in Prague, Czech Republic, 27 March 2026. EPA/MARTIN DIVISEK
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우승은 이번 대회를 끝으로 은퇴하는 일본의 사카모토 가오리(238.28점)가 차지했다. 2022년부터 2024년까지 세계선수권대회 우승을 차지한 사카모토는 지난해 은메달을 목에 걸었다. 올해 왕좌를 되찾은 뒤 명예롭게 퇴장했다. 이날 개인 최고점으로 화려하게 피겨 인생을 마친 사카모토는 눈물을 펑펑 흘리며 작별을 고했다. 은메달은 지바 모네(228.47점·일본), 동메달은 니나 핀자로너(215.20점·벨기에)가 차지했다. 다만, 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 금메달리스트인 알리사 리우(미국)는 출전하지 않았다.
한편, 같은 날 아이스댄스 리듬댄스에 출전한 임해나-권예(경기일반)조는 TES 38.62점, PCS 31.21점, 총점 69.83점을 기록했다. 31개 출전 팀 중 19위에 올라 상위 20개 팀이 오르는 프리 댄스 진출에 성공했다.