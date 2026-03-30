"배리어프리 마라톤" 무의 키움런 4월18일 여의도공원 달린다[장애인체육 SNS]

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○…사단법인 무의가 내달 18일 서울 여의도공원 광장에서 배리어프리 마라톤 '2026 키움런'을 개최한다. 장애인의 날(4월 20일)을 앞두고 열리는 이번 마라톤 (5㎞, 10㎞)은 무의가 주최하고 키움증권, 예강키움희망재단, 서울시, 소방청이 후원하며 빅워크 주관으로 열린다. 참가비는 3만원으로 무의의 접근성 개선 활동에 기부된다. 참가자들은 여의도공원에서 출발해 서강대교 일대를 달린다. 참가자들에겐 MZ세대 김선우 작가의 도도새 캐릭터가 그려진 티셔츠, 완주자에겐 캐릭터가 새겨진 메달을 제공한다. 행사 당일 키움히어로즈 치어리더가 출발 세리머니에 참여하고 총 2000만원 상당의 국내주식 제공 이벤트 및 룰렛 이벤트, 타투 스티커 체험, 스포츠 테이핑 프로그램이 운영된다. 물리치료, 특수체육 등 전문 자원봉사자들의 참여도 기다리고 있다. 무의 홈페이지와 예강키움희망재단에서 신청하면 된다.

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○…대한장애인체육회가 2일 오전 11시 토요타 분당전시장에서 2026년 밀라노-코르티나 동계패럴림픽 MVP 선수 차량 전달식을 개최한다. 이번 전달식에는 정진완 대한장애인체육회장, 콘야마 마나부 한국토요타 사장이 참석해 올림픽·패럴림픽 역대 최다 메달리스트 김윤지에게 5000만원 상당의 MVP 차량을 전달한다. MVP 차량은 김윤지가 원하는 차량 및 색상을 지정, 전문 딜러와 사전 연결해 시승 후 최종 결정됐다. 김윤지는 금메달 후 버킷리스트로 "운전면허 따기"를 꼽은 바 있다.