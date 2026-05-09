돌아올 부키리치, 역시 구관이 명관..."모든 팀이 1순위로 생각하지 않을까"

사진제공=KOVO

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[스포츠조선 김용 기자] "모든 팀이 1순위로 생각하지 않을까."

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2026년 V리그 외국인 선수 여자부 트라이아웃 둘째 날은 2024-2025시즌 정관장의 정규리그 준우승을 이끌었던 반야 부키리치(26·세르비아)가 왜 유력한 1순위 후보인지를 증명하는 날이었다.

8일(현지시간) 체코 프라하 UNYP 아레나에서 열린 여자부 트라이아웃 둘째 날엔 최종 22명의 선수가 개인당 두 세트가량 연습 경기를 소화했다.

첫날 주인공이 옌시 킨델란(24·쿠바)이었다면 둘째 날엔 부키리치였다.

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부키리치는 2024-2025시즌 정관장의 정규리그 준우승을 이끈 후 지난 시즌 이탈리아 무대에 도전장을 던지며 잠시 V리그를 떠났다. 부키리치는 큰 키에서 뿜어져 나오는 시원스러운 공격 능력을 선보였다. 다시 도전장을 내민 부키리치에게 구단들의 관심 역시 뜨거웠다.

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부키리치와 함께 준우승을 이뤄냈던 고희진 정관장 감독은 부키리치와 포옹을 나눈 뒤 안부를 주고받았다. 고 감독은 "부키리치는 아웃사이더 히터든 아포짓이든 여전히 좋은 모습을 보여주고 있다. 이탈리아 리그를 가고 싶어 해서 보내줬는데, 더 성숙해진 모습으로 돌아온 것 같다"고 말했다.

요시하라 도모코 흥국생명 감독 역시 "부키리치가 아포짓 공격수 역할을 수행했음에도 리시브 등 수비적인 역할도 잘해 놀랐다"며 "부키리치는 모든 팀이 1순위로 생각하지 않을까 생각한다"며 관심을 표했다,

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부키리치 역시 V리그 복귀를 기대했다.

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그는 "이탈리아 리그에선 조금 더 정신적으로 강해질 수 있었다. V리그는 타 리그와는 다르게 체계적인 시스템을 바탕으로 개인을 성장시켜주는 무대라 다시 지원하게 됐다"고 말했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com