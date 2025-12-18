'선수들 요구 거셌다' 피치클락 견제 제한, 도입 유예 확정...시간은 2초 단축

기사입력 2025-12-19 00:07


26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 한화 김범수가 1루 주자 LG 박해민을 견제하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.26/

[스포츠조선 김용 기자] 2026 시즌에도 견제 제한은 없다!

KBO리그 피치클락이 조정된다. 하지만 가장 중요한 화두였던 견제 제한은 시행되지 않는다.

KBO 단장들의 회의, 실행위원회가 지난주 부산에서 열렸다. 이번 회의에서는 내년 시즌 개정될 규정들, 그리고 '김재환 룰'로 일컬어지는 보상 무력화 옵션과 특정 에이전트 독과점 문제 등 폭넓은 논의가 이뤄졌다.

가장 관심을 모은 건 피치클락. 지난해 ABS에 이어 허구연 총재가 올시즌 야심차게 들여온 대변혁의 핵심이었다. 투수는 주자가 없을 때 20초, 주자가 있을 때 25초 안에 공을 던져야 한다. 타자도 정해진 시간 안에 타격 자세를 취해야 한다. 어길시 투수는 1B, 타자는 1S을 먹고 들어가게 된다. 경기 시간을 줄이자는 취지였다. ABS는 KBO리그가 전 세계 최초였지만, 피치클락은 이미 미국에서 시행되고 있었다.

하지만 어설펐다. 일단 미국에 비해 시간이 너무 길었다. 미국은 15초, 20초다. 시간이 길고 짧은 문제보다 시즌 초는 투수가 포수로부터 공을 건네받을 때부터 시간 체크가 엄격하게 됐는데, 언제부턴가 피치클락이 시작되는 시간 기준이 사라졌다.


31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 5차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 2회초 2사 1루 한화 1루수 채은성이 LG 박해민을 견제하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.31/
그리고 가장 중요한 요건 중 하나인 견제 제한(투수판 이탈) 없이 시작됐다는 점이다. 원래 피치클락 규정에는 한 타자 당 견제가 3번까지 제한되는 규정이 있어야 했다. 2번까지는 허용, 3번째 시도에 아웃 시키지 못하면 보크로 주자 진루 허용이었다. 미국이 그렇게 하고 있다.

경기 흐름을 완전히 바꿀 수 있는 규정이었다. 투수는 압박감을 느끼고, 이 룰을 이용하면 발 빠른 주자들이 적극적으로 뛸 수 있는 환경이 만들어질 수 있었다. 견제가 약한 포수를 보유하거나, 발이 빠른 선수가 없는 팀은 매우 불리해질 수밖에 없었다.

현장에서는 이 급격한 변화를 두려워해 유예를 요청했다. KBO는 올시즌 피치클락을 시행한 후, 내년 달라진 룰로 리그를 운영하려 했다. 대표적인 것이 견제 제한 도입이었다.


스포츠조선DB

하지만 이사회에서 이를 유예하기로 했다. 프로야구선수협회를 통해 선수들이 제도 도입에 반대 의사를 적극 어필한 게 컸다. 잘 뛰는 선수들 외에 투수들과 포수들에게 매우 부담되는 룰이다. 감독들도 마찬가지다. 급격한 변화를 원하지 않는다. 또 극단적으로 불리해지는 팀들도 있다.

다만, 이게 영원히 시행하지 않겠다는 건 아니고 유예 후 운영 경과를 추가 검토해 차기 시즌 적용 여부를 검토하기로 했다. 견제 제한이 없다면, 경기 시간을 줄이는데 큰 효과가 없을 수 있기 때문이다.

또 피치클락 시간은 주자 없을 경우 20초에서 18초, 있을 경우 25초에서 23초로 2초씩 단축된다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

