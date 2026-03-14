아웃 타이밍인데 계속 뛰어? 방심안하는 도미니카, 베이스러닝+열정까지 압도적…'순식간에 0-7' 허탈한 류지현호 [WBC]

최종수정 2026-03-14 09:15

아웃 타이밍인데 계속 뛰어? 방심안하는 도미니카, 베이스러닝+열정까지 압…
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[스포츠조선 김영록 기자] 도미니카공화국의 압도적인 경기력에 한국 대표팀이 급격하게 흔들리고 있다.

류지현 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 14일(한국시각) 미국 플로리다주 마이애미의 론디포파크에서 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 도미니카공화국전을 치르고 있다.

3회말 현재 한국은 0-5로 뒤지고 있다. '백전노장' 선발 류현진에 이어 노경은, 박영현이 잇따라 마운드에 올랐지만, 달아오른 도미니카공화국 타선을 좀처럼 막지 못하고 있다.

예상대로 지난시즌 내셔널리그 사이영상 2위에 빛나는 크리스토퍼 산체스에게 타선이 침묵하는 가운데, 투수들도 고단한 하루를 보내고 있다.

류현진은 1회말을 3자범퇴로 정리하며 레전드다운 존재감을 뽐냈다. 하지만 2회 블라디미르 게레로가 볼넷으로 첫 출루를 달성했고, 1사 후 후니오르 카미네로가 뚝 떨어진 류현진의 커브를 공략해 좌익선상 2루타를 만들어냈다.


아웃 타이밍인데 계속 뛰어? 방심안하는 도미니카, 베이스러닝+열정까지 압…
3실점에 머리 감싼 류현진. 연합뉴스
이때 1루주자 게레로가 홈까지 뛰어들었다. 홈 경합이 펼쳐졌지만, 거구의 게레로가 그라운드 안쪽으로 태그를 피하며 몸을 날려 홈에서 세이프됐다. 반면 유격수 김주원의 송구는 홈 바깥쪽으로 휘어져나간 터라 태그에 닿지 않았다.

게레로가 뛰어드는 사이 카미네로는 3루까지 갔고, 다음 타자의 땅볼 때 홈을 밟았다.

2아웃임에도 도미니카공화국의 맹공이 이어졌다. 볼넷과 안타로 2사 1,2루가 됐고, 페르난도 타티스가 1타점 우전 적시타를 치며 3점째를 내줬다.


메이저리그에서 풍부한 경험이 있는 만큼 상대의 분석도 세밀한 분위기. 류현진의 직구보다는 체인지업과 커브 등 변화구에 타이밍을 맞추고, 설령 그게 존 바깥으로 떨어지더라도 완벽하게 때려내는 도미니카공화국 타자들의 남다른 레벨이 돋보였다.

결국 류현진은 2회를 넘기지 못했고, 노경은이 교체투입돼 케텔 마르테를 삼진으로 돌려세우고 2회를 끝냈다.

3회에도 도미니카공화국의 기세는 죽지 않았다. 첫 타자 후안 소토가 중전안타로 출루했고, 다음타자 게레로는 우중간으로 빠지는 2루타를 쳤다.


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이때 소토가 무리하게 홈으로 파고들었다. 타이밍상 완벽하게 아웃. 하지만 소토는 일찌감치 기다리고 있던 박동원의 태그를 피해 반대쪽 손으로 홈을 터치했고, 갈곳을 잃은 박동원의 태그는 소토가 아니라 땅을 찍으면서 세이프가 선언됐다. 뒤늦게 다리를 태그했을 때는 이미 소토의 손이 홈을 훑고 지나간 뒤였다.

심판의 첫 판정부터 세이프. 비디오판독 결과도 세이프로 발표되자 소토는 더그아웃에서 수영하는 흉내를 내며 기뻐했다. 박동원은 답답한 표정이었지만, 내려진 판정을 바꿀 순 없었다.

한국은 다시 3번째 투수 박영현을 투입했지만, 매니 마차도에게 적시타를 허용했다. 4번째 투수 곽빈도 1사 1,2루에서 삼진 하나를 잡았지만, 페르도모와 타티스 주니어에게 잇따라 볼넷을 내주며 밀어내기를 허용, 점수가 0-7까지 벌어졌다.

투구와 타격, 그 자체뿐만 아니라 선구안과 열정, 베이스러닝까지 압도적인 도미니카공화국의 기세가 류지현호를 뒤흔들고 있다. 한국 야구로선 메이저리그와의 레벨 차이를 절절하게 실감하는 모습이다. 더그아웃도 침묵이 흐르고 있다.


부산=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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