1회부터 마운드 오른 김태형 감독, 3이닝 만에 유강남 교체해버렸다 "부상 이슈 없다" [인천 현장]

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 롯데와 SSG의 경기. 1회말 박세웅이 에레디아에 선취타점을 허용하자 김태형 감독이 마운드로 올라와 이야기를 한 뒤 발걸음을 옮기고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.01/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] 부상 이슈 아닌 교체.

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결국 볼 배합이 김태형 감독 성에 차지 않은 걸까.

롯데 자이언츠는 1일 인천에서 SSG 랜더스와 경기를 치르고 있다.

이날 롯데는 박세웅-유강남 배터리를 선발로 내세웠다. 손성빈이 꾸준히 주전으로 뛰다, 최근 다시 유강남이 마스크를 쓰고 있는 롯데.

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박세웅은 지난해부터 개인 10연패 늪에 빠져있다. 점점 자신감일 떨어지는 상황. 포수의 리드가 중요한 투수고, 중요한 시점.

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하지만 박세웅은 1회와 2회 연속 실점을 하고 말았다. 1회에는 1사 후 최지훈을 볼넷으로 내준 뒤 에레디아에 적시타를 맞았다. 2회에는 조형우에게 솔로포를 얻어맞았다. 이후 볼넷 2개가 더 나왔다.

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 롯데와 SSG의 경기. 1회말 박세웅이 에레디아에 선취타점을 허용하자 김태형 감독이 마운드로 올라와 이야기를 하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.01/

김 감독은 그 과정이 답답했는지 1회부터 직접 마운드에 올라 박세웅과 유강남에게 얘기를 했다. 들어보지 않아도 내용은 추측 가능. 도망가지 말고 적극적으로 카운트 싸움을 하라, 유리한 카운트에서 필요 없는 유인구 던지지 말라 등이었을 것이다.

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하지만 김 감독은 4회말 SSG 공격을 앞두고 포수를 손성빈으로 교체했다. 유강남은 3회초 마지막 타자로 우익수 플라이를 치고 물러났다. 롯데 관계자는 "교체가 부상 등의 이유는 아니다"라고 말했다.

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인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com