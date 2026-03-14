"박동원, 태그 연습부터 하자" 잔치는 끝났다! '현실' 직시한 염갈량 "아쉬운 결과 → 몸상태부터 체크" [부산포커스]
|
|
|5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 체코의 경기. 2회말 1사 1,3루 존스의 내야땅볼때 득점에 성공한 3루주자 박동원이 기쁨을 나누고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/
|
|
|박동원. 연합뉴스
[부산=스포츠조선 김영록 기자] "스위밍 슬라이딩에 당하는 포수가 박동원만은 아니지만, 따로 연습이 필요할 것 같다."
잔치는 끝났다. 이제 눈앞의 리그에 집중할 때다.
류지현 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 14일(한국시각) 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 도미니카공화국전에서 0대10, 7회 콜드로 참패했다. 대표팀은 오는 15일 저녁 귀국한다.
이날 부산 사직구장에서 만난 염경엽 LG 트윈스 감독은 현실을 바라봤다. 이번 대표팀에 LG는 무려 7명의 선수가 참여했다.
그중에서도 뒤늦게 합류했다가 제 컨디션을 유지하지 못한 유영찬, 1경기도 등판하지 못한 송승기가 걱정이다. 가뜩이나 손주영의 팔꿈치 부상으로 비상이 걸린 LG 마운드다.
염경엽 감독은 "일단 귀국하면 몸상태를 체크해보겠다. (유)영찬이는 그래도 1이닝 투수니까, (송)승기는 선발 빌드업을 어디부터 시작해야할지 모르겠다"고 답했다.
이어 "박해민이나 신민재는 큰 문제 없을 거고, 문보경 박동원은 일단 충분한 휴식을 주겠다. 마지막에 5경기 정도, 타격만 조금씩 하면서 관리해줘야할 것 같다"고 덧붙였다.
|
|
|문보경. 연합뉴스
대표팀이 일찍 탈락함에 따라 LG로선 조금은 정규시즌에 대처할 여유가 생긴 셈. 대표팀에서의 성장과 정규시즌 준비, 두 마리 토끼를 한꺼번에 잡을 수 있게 됐다.
다만 도미니카공화국전에서 또다시 불거진 박동원의 홈태그 문제에 대해선 "연습이 필요하다. 갖다대는 습관을 고쳐야한다"고 강조했다.
"스위밍 슬라이딩에 당하는 게 (박)동원이만은 아니지 않나. 지금까진 코스를 막고 갖다대는 태그를 해왔는데, 이게 블로킹 시대의 버릇이다. 완전히 죽는 타이밍인데, (후안)소토는 피해버리지 않나. 유격수들처럼 끝까지 보면서 타이밍 맞춰 쭉 쓸어주는 태그를 연습해야한다. 슬라이딩이 발전하는 만큼 태그하는 사람 대처도 바뀌어야한다."
|
|
|박동원. 연합뉴스
부산=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.