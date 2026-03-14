문보경 병살타 처리하고 2이닝 무실점 3K, 도미니카 구원 아브레우 보면서 주니치가 웃었다, 2년 만에 일본 복귀해 선발로 승부수[민창기의 일본야구]

기사입력 2026-03-14 14:00


문보경 병살타 처리하고 2이닝 무실점 3K, 도미니카 구원 아브레우 보면…
14일 한국전 6회 등판한 아브레우. 7회까지 2이닝 무안타 무실점 호투로 10대0 7회 콜드게임승의 발판을 놓았다. AP연합뉴스

문보경 병살타 처리하고 2이닝 무실점 3K, 도미니카 구원 아브레우 보면…
7회말 심판의 콜드게임 선언으로 0-10에 게임을 종료, 패배한 한국 선수들이 아쉬워하고 있다. 연합뉴스

문보경 병살타 처리하고 2이닝 무실점 3K, 도미니카 구원 아브레우 보면…
연합뉴스

0대10, 7회 골드게임패.

예상했던 것보다 실력 차가 더 컸다.

아쉬움을 넘어 참담한 결과다.

한국야구대표팀이 도미니카공화국에 막혀 월드베이스볼클래식(WBC) 4강 진출에 실패했다. 14일 미국 플로리다주 마이애미 론디포 파크에서 열린 8강전에서 1점도 못 뽑고 대회를 마쳤다. 대타 오스틴 웰스(뉴욕 양키스)가 도미니카공화국이 7-0으로 앞선 7회말 2사 1,3루에서 3점 홈런을 때려 경기를 끝냈다. 소형준이 던진 초구 인코스 투심 패스트볼을 걷어올려 오른쪽 펜스 너머로 날렸다. 7회까지 10점 차가 되면 콜드게임으로 종료되는 대회 규정에 따라 7회말 2사에서 경기가 끝났다.

명불허전(名不虛傳).

후안 소토(뉴욕 메츠), 블라디미르 게레로 주니어(토론토 블루제이스), 페르난도 타티스 주니어, 매니 마차도(이상 샌디에이고 파드리스), 케텔 마르테(애리조나 다이아몬드백스) 등이 포진한 도미니카공화국의 메이저리그 올스타급 타선은 강력했다. 홈런 1개를 포함해 9안타를 치고 4사구 6개를 묶어 한국 마운드를 붕괴시켰다.

강력한 우승 후보답게 마운드도 좋았다. 선발 크리스토퍼 산체스(필라델피아 필리스)가 5이닝 2안타 무실점 역투를 했다. 17타자를 상대해 삼진 8개를 잡으며 압도적인 투구를 했다. 눈에 띄는 투수가 또 있다. 산체스에 이어 등판한 우완 알베르트 아브레우(31)다.

6회 첫 타자 9번 김주영(NC 다이노스)을 3구 삼진, 1번 김도영(KIA 타이거즈)을 헛스윙 삼진, 2번 저마이 존스(디트로이트 타이거즈)를 2루수 땅볼로 잡았다. 최고 시속 158km 강속구로 한국 타자를 압도했다. 그는 7회 3번 이정후를 3루수 실책으로 내보냈으나, 4번 안현민을 헛스윙 삼진으로 처리했다. 이어 5번 문보경을 2루수 병살타로 유도해 이닝을 끝냈다.


문보경 병살타 처리하고 2이닝 무실점 3K, 도미니카 구원 아브레우 보면…
미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 WBC) 대한민국과 도미니카공화국의 8강전. 3회말 도미니카가 7-0으로 앞서가자 도미니카 관중들이 경기장을 빠져나가고 있다. 연합뉴스

2이닝 24구 무안타 무실점.

아브레우는 지난 9일 조별리그 네덜란드전에 첫 등판해 2이닝 1안타 무실점을 기록했다. 이번 대회 2경기, 4이닝 연속 무실점 중이다.

한국과 8강전을 지켜본 주니치 드래곤즈 팬들은 가슴이 살짝 설슌 것 같다. 아브레우는 지난해 12월 주니치와 계약했다. 2년 만에 일본프로야구에 복귀한다. 일본 언론은 '아브레우가 주니치 팬들을 기쁘게 했다'고 팬 반응을 전했다. 이번 WBC 도미니카공화국대표팀 투수 15명 중 아브레우만 유일하게 메이저리그 구단 소속이 아니다.

아브레우는 2020년 뉴욕 양키스에서 빅리그에 데뷔해 통산 108경기에 출전했다. 6승5패1홀드8세이브, 평균자책점 4.58을 기록했다. 2024년 일본으로 눈을 돌렸다. 세이부 라이온즈에서 마무리로 던졌다. 52경기에 나가 2승5패28세이브11홀드, 평균자책점 2.39를 기록했다.

그는 지난해 미국으로 돌아갔다. 신시내티 레즈 산하 마이너리그 트리플A에서 메이저리그 승격을 노렸으나 실패했다.

아브레우는 주니치에서 구원이 아닌 선발 보직을 원하고 있다. 지난해 말 계약 때 선발 전환 의사를 전했다고 한다. 아브레우는 지금까지 메이저리그와 일본프로야구에서 구원으로만 던졌다.

주니치는 최근 극심한 침체를 겪었다. 2021년부터 지난해까지 5년 연속 B클래스(6개팀 중 4~6위)에 그쳤다. 2022~2024년, 3년 연속 꼴찌를
문보경 병살타 처리하고 2이닝 무실점 3K, 도미니카 구원 아브레우 보면…
3회말 무사 1루 도미니카 게레로의 중견수 뒤 2루타로 1루 주자 소토가 홈으로 쇄도해 세이프되고 있다. 연합뉴스
하고 지난해 4위로 올라갔다. 이번 시즌을 재도약의 기회로 보고 있다. 주축 투수 다카하시 히로토(24)와 가네마루 유메토(23)가 WBC 일본대표팀에서 활약 중이다.

주니치가 아브레우를 기다린다.


민창기 기자 huelva@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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