'젊은 피'로도 이긴다! '고명준 결승포' SSG, '페라자 홈런' 한화 잡고 시범경기 2연승 [대전 리뷰]

고명준이 투런포를 친 후 이숭용 감독의 축하를 받고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com
[대전=스포츠조선 이종서 기자] SSG 랜더스가 시범경기 2연승을 달렸다.
SSG는 14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 시범경기에서 2대1 승리했다. SSG는 전날(13일) KIA 타이거즈전 승리에 이어 시범경기 2연승을 달렸다. 한화는 1승2패.
선발투수로 '화이트' 맞대결이 펼쳐졌다. 이날 한화는 선발투수로 오웬 화이트를 내세웠고, SSG는 미치 화이트가 등판했다. '화이트데이'에 '화이트 매치'가 열리게 됐다.
SSG의 화이트가 판정승을 거뒀다. 4⅔이닝 3안타 8탈삼진 무실점으로 한화 타선을 묶었다. 한화 화이트는 4⅔이닝을 던져 4안타 7탈삼진 1실점을 기록했다.
한화 오웬 화이트-SSG 미치 화이트. 스포츠조선DB
한화는 이날 오재원(중견수)-요나단 페라자(우익수)-강백호(지명타자)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-이도윤(3루수)-이원석(좌익수)-허인서(포수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 문현빈 노시환이 빠진 가운데 1군 베스트 라인업.
SSG는 정준재(2루수)-안상현(3루수)-김성욱(우익수)-고명준(지명타자)-오태곤(1루수)-임근우(중견수)-조형우(포수)-이승민(좌익수)-문상준(우익수)이 선발 출전했다. 이숭용 SSG 감독은 "주전 선수들은 오늘 쉬게 하고 내일 다 나간다. 또 월요일에도 한 번 더 쉬게해줄 생각이다"라며 "플랜대로 그렇게 하면서 조금씩 긴 이닝을 뛰게할 생각이다"고 했다.
2회초 SSG가 선취점을 냈다. 1사 후 오태곤과 임근우가 연속 안타를 쳤다. 이후 이승민의 적시타로 1-0 리드를 잡았다.
12일 대전한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 시범경기. 한화 페라자가 타격을 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.12/
양 팀 모두 추가점을 내지 못했던 가운데 6회말 한화가 침묵을 깼다. 선두타자로 나온 페라자가 이기순의 한가운데 몰린 직구를 받아쳐 좌중간 담장을 넘기는 홈런을 기록했다. 페라자의 시범경기 첫 홈런.
9회초 SSG가 홈런으로 다시 한 번 리드를 가지고 왔다. 선두타자로 나온 고명준이 주현상의 직구를 받아쳐 좌중간 담장을 넘겼다. 점수는 2-1.
SSG는 2사 후 김민식과 김정민이 연속 안타를 치면서 다시 한 번 주자를 모았다. 한화는 주현상을 내리고 박재규를 투입하며 급한 불 끄기에 나섰다. 문상준이 볼넷을 얻어냈지만, 김민준이 뜬공으로 돌아서면서 추가점을 내지 못했다.