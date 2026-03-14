페라자 상대 동점포 쾅! 그런데 사령탑은 칭찬했다? "홈런 허용했지만…"

기사입력 2026-03-14 16:17


페라자 상대 동점포 쾅! 그런데 사령탑은 칭찬했다? "홈런 허용했지만…"
30일 대전 한화생명이글스파크에서 열린 SSG와 한화의 경기. SSG 선발투수 이기순의 투구 모습. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.4.30/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 홈런은 맞았지만, 과정에는 아낌없는 칭찬을 보냈다.

SSG 랜더스는 14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 시범경기에서 2대1 승리했다. SSG는 시범경기 2연승을 달리며 2승1패가 됐다.

이날 SSG는 주전 선수에게 휴식을 줬다. 정준재(2루수)-안상현(3루수)-김성욱(우익수)-고명준(지명타자)-오태곤(1루수)-임근우(중견수)-조형우(포수)-이승민(좌익수)-문상준(우익수)이 선발 출전했다.

이숭용 SSG 감독은 "주전 선수들은 오늘 쉬게 하고 내일 다 나간다. 또 월요일에도 한 번 더 쉬게해줄 생각이다"라며 "플랜대로 그렇게 하면서 조금씩 긴 이닝을 뛰게할 생각이다"고 했다.

이 감독은 이어 "고참과 주전은 관리를 많이 하고 있다. 어차피 시즌에 들어가면 쏟아부어야 할 것이 있다. 올 시즌 콘셉트는 무조건 부상 방지"라고 이야기했다.

주전이 빠진 라인업에 SSG 타선은 좀처럼 힘을 내지 못했다. 2회초 오태곤과 임근우 이승민의 안타가 몰아치면서 선취점을 냈지만, 좀처럼 후속 점수를 내지 못했다.


페라자 상대 동점포 쾅! 그런데 사령탑은 칭찬했다? "홈런 허용했지만…"
12일 대전한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 시범경기. 한화 페라자가 타격을 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.12/
아찔한 추격 장면도 있었다. 6회초 이기순이 요나단 페라자에게 홈런을 맞은 것. 점수는 1-1이 됐다.

9회초 고명준이 홈런을 날리면서 SSG는 2대1로 승리했다.


이날 SSG 선발 미치 화이트는 4⅔이닝 3안타 8탈삼진 무실점으로 호투를 펼쳤고, 이기순(2⅓이닝 1실점)-박시후(⅓이닝 무실점)-정동윤(1이닝 무실점)이 무실점으로 마운드를 지켰다.

경기를 마친 뒤 이숭용 SSG 감독은 "선발 화이트가 마운드에서 안정적인 호투를 보여주며 본인의 페이스를 잘 찾아가고 있는 점이 고무적"이라고 칭찬했다. 아울러 "타선에서는 고명준이 홈런 포함 3안타를 기록하며 좋은 활약을 펼쳤다. 동점 상황에서 높은 집중력으로 좋은 타구를 만들어냈다"고 박수를 보냈다.

홈런을 맞은 이기순에게도 칭찬 메시지를 전했다. 이기순은 이날 직구와 체인지업 포크 슬라이더 커브 등을 섞었다. 비록 홈런을 나왔지만, 승부를 보는 과정에서 나온 만큼, 좋았다는 게 이 감독의 평가. 또한 멀티이닝을 소화하면서 제 몫을 해냈다. 이 감독은 "(화이트의) 뒤를 이은 이기순은 홈런을 허용하긴 했지만, 공격적인 피칭으로 흔들리지 않고 이닝을 잘 끌고 가며 본인의 역할을 해줬다"고 이야기했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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