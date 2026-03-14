페라자 상대 동점포 쾅! 그런데 사령탑은 칭찬했다? "홈런 허용했지만…"

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 홈런은 맞았지만, 과정에는 아낌없는 칭찬을 보냈다.
이숭용 SSG 감독은 "주전 선수들은 오늘 쉬게 하고 내일 다 나간다. 또 월요일에도 한 번 더 쉬게해줄 생각이다"라며 "플랜대로 그렇게 하면서 조금씩 긴 이닝을 뛰게할 생각이다"고 했다.
이 감독은 이어 "고참과 주전은 관리를 많이 하고 있다. 어차피 시즌에 들어가면 쏟아부어야 할 것이 있다. 올 시즌 콘셉트는 무조건 부상 방지"라고 이야기했다.
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9회초 고명준이 홈런을 날리면서 SSG는 2대1로 승리했다.
이날 SSG 선발 미치 화이트는 4⅔이닝 3안타 8탈삼진 무실점으로 호투를 펼쳤고, 이기순(2⅓이닝 1실점)-박시후(⅓이닝 무실점)-정동윤(1이닝 무실점)이 무실점으로 마운드를 지켰다.
경기를 마친 뒤 이숭용 SSG 감독은 "선발 화이트가 마운드에서 안정적인 호투를 보여주며 본인의 페이스를 잘 찾아가고 있는 점이 고무적"이라고 칭찬했다. 아울러 "타선에서는 고명준이 홈런 포함 3안타를 기록하며 좋은 활약을 펼쳤다. 동점 상황에서 높은 집중력으로 좋은 타구를 만들어냈다"고 박수를 보냈다.
홈런을 맞은 이기순에게도 칭찬 메시지를 전했다. 이기순은 이날 직구와 체인지업 포크 슬라이더 커브 등을 섞었다. 비록 홈런을 나왔지만, 승부를 보는 과정에서 나온 만큼, 좋았다는 게 이 감독의 평가. 또한 멀티이닝을 소화하면서 제 몫을 해냈다. 이 감독은 "(화이트의) 뒤를 이은 이기순은 홈런을 허용하긴 했지만, 공격적인 피칭으로 흔들리지 않고 이닝을 잘 끌고 가며 본인의 역할을 해줬다"고 이야기했다.