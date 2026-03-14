"내 유니폼 입은 팬들 보면 없던 힘도 솟는다" 1사 만루 무실점 → 1⅔이닝 퍼펙트! '믿을맨' 정철원의 뜨거운 진심 [부산코멘트]

기사입력 2026-03-14 17:51


"내 유니폼 입은 팬들 보면 없던 힘도 솟는다" 1사 만루 무실점 → 1…
사진제공=롯데 자이언츠

"내 유니폼 입은 팬들 보면 없던 힘도 솟는다" 1사 만루 무실점 → 1…
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[부산=스포츠조선 김영록 기자] 롯데 자이언츠 정철원이 뜨거운 진심을 전했다.

롯데 자이언츠는 14일 부산 사직구장에서 열린 LG 트윈스와의 시범경기에서 5대3으로 승리했다. 이날 승리로 롯데는 주중 KT 위즈전 1승1무에 이어 LG전마저 승리하며 시범경기 개막 이래 2승1무, 무패행진을 이어갔다.

시선은 동점포를 때린 한태양과 역전포를 쏘아올린 손호영에게 쏠렸다. 하지만 결정적 위기를 버텨내고, 팀 승리를 지킨 주역은 정철원이었다.

6회말 손호영의 역전포가 터졌고, 롯데는 곧바로 7회초 위기에 처했다. 불펜으로 나선 홍민기의 제구가 흔들렸고, 수비 실수까지 겹쳤다.

1사 후 이재원에게 볼넷, 천성호의 2루 땅볼 때 롯데 2루수 한태양의 태그 미스 및 송구 실책이 겹치며 1사 1,3루가 됐다. 송찬의에겐 몸에 맞는 볼을 허용, 1사 만루의 위기.


"내 유니폼 입은 팬들 보면 없던 힘도 솟는다" 1사 만루 무실점 → 1…
사진제공=롯데 자이언츠
여기서 김태형 감독은 '믿을맨' 정철원을 투입했다. 정철원은 볼카운트 3S1B에서 5구째 슬라이더로 LG 김성진을 3루 땅볼로 유도했고, 이 플레이가 5-2-3 병살타로 이어지며 롯데는 절체절명의 위기를 탈출했다.

정철원은 7회말에도 함창건 손용준 최원영을 3자 범퇴로 돌려세우며 쾌투했고, 롯데는 8회말 김민성의 희생플라이로 쐐기점을 추가하며 결국 승리를 따냈다.

경기 후 정철원은 "위기 상황에 등판했지만, 타자만 바라보며 던졌다. 결정구로 슬라이더를 택했는데, 수비의 도움으로 더블플레이를 만들 수 있었다"고 돌아봤다.


이어 "현재 컨디션은 7-80% 정도 몸이 올라온 것 같다. 시즌 개막에 100% 몸 상태를 만들도록 하겠다"고 강조했다.


"내 유니폼 입은 팬들 보면 없던 힘도 솟는다" 1사 만루 무실점 → 1…
사진제공=롯데 자이언츠
정철원은 지난 겨울 적지 않은 마음 고생과 방황을 겪었지만, 차분하게 마음을 잡고 새 시즌을 준비중이다. 그는 "시범경기임에도 불구하고 많은 팬들이 찾아주셨다. 중간 중간 내 유니폼을 입고 계시는 팬 분들이 보였고, 큰 힘이 됐다. 오랜만에 사직 마운드에서 응원 소리를 들으며 야구를 하려니 없던 힘도 생기는 것 같더라"면서 "팬분들의 기대에 부응할 수 있도록 시즌 준비 잘하겠다"고 약속했다.

"경기 후 승패와 관계 없이 코치님들께서 피드백을 해주고 계신다. 승리에 그치지 않고, 더 성장할 부분이 없는지 찾는 태도로 올 시즌을 잘 준비해보겠다."


부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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