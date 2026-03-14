'어서와, 한국은 처음이지' 나성범이 열어준 한우 파티, 산낙지 먹어본 데일 반응은? [광주 현장]

기사입력 2026-03-14 18:07


'어서와, 한국은 처음이지' 나성범이 열어준 한우 파티, 산낙지 먹어본 …
사진=김용 기자

[광주=스포츠조선 김용 기자] "So-So."

데일도 산낙지를 경험했다. 이제 한국에서의 새 출발이 진짜 시작이다.

KIA 타이거즈 첫 아시아쿼터 제리드 데일. 14일 광주기아챔피언스필드에서 열린 KT 위즈와의 시범경기에 처음 선발로 출전했다.

바빴다. KIA 캠프에서 운동하다 호주 대표로 월드베이스볼클래식(WBC)에 참가했다. 8강 본선 진출이 눈앞이었지만, 한국의 벽에 막혀 아쉽게 좌절됐다. 짧은 휴식을 취한 후 KIA에 복귀했고 13일 SSG 랜더스전 대타로 한 타석을 소화한 후, KT전 처음 선발로 나섰다.

데일은 "WBC가 끝난 후 일본에서 하루 쉬었다. 그리고 한국에 복귀했다. 11일 광주에 도착했고, 12일 몸상태를 점검받았다. 어제(13일) 대타로 나갔고, 오늘 선발로 출전했다"고 그동안의 스케줄을 소개했다.

그 와중에 깜짝 이벤트도 있었다. 주장 나성범이 13일 SSG전이 끝난 후 외국인 선수들을 모두 불러 '한우 파티'를 열어준 것. 데일이 돌아온 후 외국인 선수 완전체가 처음 한국에서 '회식'을 할 수 있었다.

데일은 한우 얘기가 나오자 "굿"이라며 엄지를 치켜세웠다. 그리고 외국인 선수들의 한국 입성 첫 관문과도 같은 산낙지 시식도 해봤다. 데일은 스스로 "산낙지를 먹어봤다"며 그 소감에 대해서는 "So-So"라고 솔직히 말했다. 꿈틀꿈틀 살아 움직이는 산낙지에 대해 호기심이 생기는 외국인들도 있고, 거부감을 느끼는 외국인들도 있다. 데일은 잘려진 산낙지의 움직임이 너무 신기했는지 손가락으로 그 움직임을 흉내내기도. 데일은 용감하게 도전했지만, 입맛에 크게 맞지는 않았다고 한다.

데일은 "앞으로 한국에서 많은 음식을 접해보고 싶다"며 기대감도 숨기지 않았다.


광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

백지영♥정석원, '강남 80평家'에 화장실만 3개.."1인 1화장실 쓴다"

2.

결혼 발표도 전에 혼전임신 고백..유명 아이돌 출신 배우 "소중한 선물 찾아왔다"[전문]

3.

엄마는 ‘미녀 삼총사’ 영웅인데 아들은 살인미수로 재판에..이마에 악마 뿔 문신한 채 법정 포착

4.

박재범 “숨겨둔 아이 있다고..큰일났다” 생후 96일 아기 유아차 끌다 주민들 마주쳐

5.

지예은, 악플 맘고생에 울컥.."'런닝맨'서 카이에 플러팅, 욕 뒤지게 먹었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'역대급 보이콧 추태'→피 철철 '팔꿈치 가격' 북한 여자 축구, "한국보다 뛰어나" 칭찬 무슨 소용인가...'부상 투혼' 개최국 호주에 1-2 패배

2.

폰세급 투수라더니? 154㎞ 강속구 → 실책 → 1루 방치 → 2루 칼견제…롯데 로드리게스, 뚜껑 열어보니 '극과 극' [부산리포트]

3.

[오피셜]한국에 콜드패 굴욕 주더니 겹경사 "벌써 LA 올림픽 출전권 확보"

4.

"손흥민 영입 실패, 평생 아쉬워" 클롭, 레알 마드리드 아니다! 감독직 복귀 시그널..."독일 대표팀 유력 후보"

5.

2루가 비었다고? 부산의 '태양' 뜬다! LG 토종 에이스 상대로 '동점포' 쾅…체인지업 통타 [부산현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

'역대급 보이콧 추태'→피 철철 '팔꿈치 가격' 북한 여자 축구, "한국보다 뛰어나" 칭찬 무슨 소용인가...'부상 투혼' 개최국 호주에 1-2 패배

2.

폰세급 투수라더니? 154㎞ 강속구 → 실책 → 1루 방치 → 2루 칼견제…롯데 로드리게스, 뚜껑 열어보니 '극과 극' [부산리포트]

3.

[오피셜]한국에 콜드패 굴욕 주더니 겹경사 "벌써 LA 올림픽 출전권 확보"

4.

"손흥민 영입 실패, 평생 아쉬워" 클롭, 레알 마드리드 아니다! 감독직 복귀 시그널..."독일 대표팀 유력 후보"

5.

2루가 비었다고? 부산의 '태양' 뜬다! LG 토종 에이스 상대로 '동점포' 쾅…체인지업 통타 [부산현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.