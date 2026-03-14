'사직에 진짜 태양 떴다!'...롯데 한태양, 디펜딩 챔피언 LG 임찬규 상대 130m 대형포 폭발 [부산 현장]

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[부산=스포츠조선 박재만 기자] 사직구장에 진짜 태양이 떴다. 디펜딩 챔피언 LG 트윈스 상대 롯데 자이언츠 한태양이 동점 투런포를 터뜨리며 김태형 감독에게 눈도장을 제대로 찍었다.
롯데 자이언츠 내야수 한태양이 디펜딩 챔피언 LG 트윈스 토종 에이스 임찬규 상대로 비거리 130m 동점 투런포를 터뜨리며 강렬한 존재감을 드러냈다.
3-0으로 끌려가던 롯데의 반격은 3회 시작됐다. 1사 후 베테랑 김민성의 장타로 분위기가 바뀌었고, 1사 2루에서 장두성의 정교한 컨택이 적시타로 연결되며 이날 첫 득점이 나왔다.
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한태양은 풀카운트 승부 끝 임찬규의 주무기 체인지업을 정확히 받아쳤다. 타구는 그대로 사직구장 담장을 넘어갔다. 비거리 130m 대형 동점 투런포였다. 타이트한 상황에서 디펜딩 챔피언 LG의 토종 에이스를 상대로 터뜨린 홈런이었다.
덕아웃에서도 미소가 번졌다. 김태형 롯데 감독 역시 한태양의 대형 홈런에 만족스러운 표정을 지었다.
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한태양은 "이렇게 큰 홈런을 쳐본 건 처음이다. 연습할 때도 이렇게 멀리 날려본 적은 없다"며 "높은 코스 실투였는데 생각보다 타이밍이 잘 맞았다"고 말했다. 이어 "맞는 순간 느낌이 좋아 넘어갔다고 생각했다"며 "작년부터 타석에 많이 들어가다 보니 투수와 싸우는 경험이 쌓였고, 대기 타석에서 타격코치님과 어떤 플랜으로 들어갈지 이야기를 많이 나눈 것이 도움이 됐다"고 설명했다.
그는 "존을 높게 설정하고 변화구를 노렸던 게 좋은 결과로 이어졌다. 캠프 때부터 준비를 열심히 해서 컨디션이 올라오는 것 같다"며 "장타를 의식하면 타격이 한순간에 망가진다. 오늘 홈런은 오늘로 잊고 출루를 많이 해서 팀에 도움이 되고 싶다"고 덧붙였다.
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한태양은 "실책 장면은 마음이 조금 급했던 것 같다. 태그가 안 된 것을 알고 있어서 더 급해졌다"며 "앞으로 더 준비를 잘해서 경기에 임하겠다"고 강조했다.
내야 유틸리티로 활약했던 지난해에 이어 올해도 기회가 찾아오고 있다. 고승민과 나승엽의 이탈 속에서 한태양이 꾸준한 활약을 이어간다면 개막 엔트리 합류는 물론 당분간 주전 2루수 경쟁에서도 존재감을 이어갈 전망이다.
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