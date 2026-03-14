'사직에 진짜 태양 떴다!'...롯데 한태양, 디펜딩 챔피언 LG 임찬규 상대 130m 대형포 폭발 [부산 현장]

최종수정 2026-03-15 03:20

'사직에 진짜 태양 떴다!'...롯데 한태양, 디펜딩 챔피언 LG 임찬규…
14일 부산 사직야구장에서 열린 KBO리그 롯데 자이언츠와 LG 트윈스의 시범경기. 3회말 2사 2루 롯데 한태양이 비거리 130m 투런포를 날리며 김태형 감독에게 눈도장을 찍었다. 부산=박재만 기자

[부산=스포츠조선 박재만 기자] 사직구장에 진짜 태양이 떴다. 디펜딩 챔피언 LG 트윈스 상대 롯데 자이언츠 한태양이 동점 투런포를 터뜨리며 김태형 감독에게 눈도장을 제대로 찍었다.

롯데 자이언츠 내야수 한태양이 디펜딩 챔피언 LG 트윈스 토종 에이스 임찬규 상대로 비거리 130m 동점 투런포를 터뜨리며 강렬한 존재감을 드러냈다.

한태양은 14일 부산 사직구장에서 열린 LG와의 시범경기에서 3회말 동점 투런 홈런을 쏘아 올리며 팀 승리에 힘을 보탰다.

3-0으로 끌려가던 롯데의 반격은 3회 시작됐다. 1사 후 베테랑 김민성의 장타로 분위기가 바뀌었고, 1사 2루에서 장두성의 정교한 컨택이 적시타로 연결되며 이날 첫 득점이 나왔다.


'사직에 진짜 태양 떴다!'...롯데 한태양, 디펜딩 챔피언 LG 임찬규…
롯데 2번 타자 한태양이 LG 선발 임찬규 체인지업을 제대로 받아쳐 동점 투런포를 터뜨렸다.
이어진 2사 2루에서 타석에 들어선 한태양은 끈질기게 임찬규와 승부를 펼쳤다.

한태양은 풀카운트 승부 끝 임찬규의 주무기 체인지업을 정확히 받아쳤다. 타구는 그대로 사직구장 담장을 넘어갔다. 비거리 130m 대형 동점 투런포였다. 타이트한 상황에서 디펜딩 챔피언 LG의 토종 에이스를 상대로 터뜨린 홈런이었다.

덕아웃에서도 미소가 번졌다. 김태형 롯데 감독 역시 한태양의 대형 홈런에 만족스러운 표정을 지었다.


'사직에 진짜 태양 떴다!'...롯데 한태양, 디펜딩 챔피언 LG 임찬규…
김태형 감독은 경기 전 한태양의 타격 훈련을 유심히 지켜봤다.

'사직에 진짜 태양 떴다!'...롯데 한태양, 디펜딩 챔피언 LG 임찬규…
주전 내야수 향해 구슬땀 흘린 한태양.
팽팽하던 흐름은 6회 롯데 쪽으로 기울었다. 1사 후 손호영이 바뀐 투수 장현식의 초구 포크볼을 걷어 올려 좌측 담장을 넘기는 비거리 120m 역전 솔로포를 터뜨렸다.


'사직에 진짜 태양 떴다!'...롯데 한태양, 디펜딩 챔피언 LG 임찬규…
친정팀 상대 역전포를 터뜨린 롯데 손호영.
경기 후 한태양은 이날 활약을 담담하게 돌아봤다.

한태양은 "이렇게 큰 홈런을 쳐본 건 처음이다. 연습할 때도 이렇게 멀리 날려본 적은 없다"며 "높은 코스 실투였는데 생각보다 타이밍이 잘 맞았다"고 말했다. 이어 "맞는 순간 느낌이 좋아 넘어갔다고 생각했다"며 "작년부터 타석에 많이 들어가다 보니 투수와 싸우는 경험이 쌓였고, 대기 타석에서 타격코치님과 어떤 플랜으로 들어갈지 이야기를 많이 나눈 것이 도움이 됐다"고 설명했다.

그는 "존을 높게 설정하고 변화구를 노렸던 게 좋은 결과로 이어졌다. 캠프 때부터 준비를 열심히 해서 컨디션이 올라오는 것 같다"며 "장타를 의식하면 타격이 한순간에 망가진다. 오늘 홈런은 오늘로 잊고 출루를 많이 해서 팀에 도움이 되고 싶다"고 덧붙였다.


'사직에 진짜 태양 떴다!'...롯데 한태양, 디펜딩 챔피언 LG 임찬규…
시범경기지만 한태양의 타격감은 뜨거웠다. 사직구장 담장을 훌쩍 넘긴 비거리 130m 대형 홈런이었다.
수비에서는 아쉬움도 있었다. 7회초 태그와 송구 과정에서 실책이 나오며 팀을 위기에 빠뜨렸다. 1사 만루 위기의 순간 마운드에 오른 투수 정철원이 병살 유도에 성공하며 실점없이 이닝을 정리했다.

한태양은 "실책 장면은 마음이 조금 급했던 것 같다. 태그가 안 된 것을 알고 있어서 더 급해졌다"며 "앞으로 더 준비를 잘해서 경기에 임하겠다"고 강조했다.

내야 유틸리티로 활약했던 지난해에 이어 올해도 기회가 찾아오고 있다. 고승민과 나승엽의 이탈 속에서 한태양이 꾸준한 활약을 이어간다면 개막 엔트리 합류는 물론 당분간 주전 2루수 경쟁에서도 존재감을 이어갈 전망이다.


'사직에 진짜 태양 떴다!'...롯데 한태양, 디펜딩 챔피언 LG 임찬규…
한태양은 타이트한 상황에서 풀카운트 승부끝 동점 투런포를 터뜨렸다.

'사직에 진짜 태양 떴다!'...롯데 한태양, 디펜딩 챔피언 LG 임찬규…
디펜딩 챔피언 LG 임찬규도 놀랐던 비거리 130m 대형 홈런이었다.

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무섭게 성장 중인 후배 한태양을 반긴 주장 전준우.

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한 방이 필요한 순간 한태양의 동점포가 롯데 분위기를 끌어올렸다.

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방망이는 뜨거웠지만 수비는 아쉬웠다.

'사직에 진짜 태양 떴다!'...롯데 한태양, 디펜딩 챔피언 LG 임찬규…
김태형 감독에게 눈도장 쾅.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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