'여기서 병살?' 롯데 믿을맨 정철원, 1사 만루 위기 지우고 주먹 불끈 [부산 현장]

기사입력 2026-03-15 00:10


'여기서 병살?' 롯데 믿을맨 정철원, 1사 만루 위기 지우고 주먹 불끈…
14일 부산 사직야구장에서 열린 KBO리그 롯데 자이언츠와 LG 트윈스의 시범경기. 롯데 정철원이 만루 위기를 막아낸 뒤 포효했다. 부산=박재만 기자

[부산=스포츠조선 박재만 기자] 스프링캠프 기간 컨디션이 올라오지 않아 걱정이 많았던 롯데 믿을맨 정철원이 1사 만루 위기를 병살로 지워낸 뒤 포효했다.

롯데 자이언츠가 디펜딩 챔피언 LG 트윈스를 상대로 짜릿한 역전승을 거두며 시범경기 선두로 올라섰다.

롯데는 14일 부산 사직구장에서 열린 2026 KBO리그 시범경기 LG전에서 5-3으로 승리했다. 롯데는 3경기에서 2승 1무를 기록하며 10개 구단 중 유일한 무패 팀이 됐다. LG는 1승 1무 1패가 됐다.

경기 초반 흐름은 LG 쪽이었다. 롯데 선발 로드리게스는 2회초 1사 1,3루에서 구본혁에게 적시타를 허용한 뒤 이주헌에게 추가 적시타를 맞으며 2점을 내줬다.


3회초에는 2사 후 오스틴 딘에게 3루타를 허용했고, 이어 문성주에게 적시타를 맞으며 3점째를 내줬다.


'여기서 병살?' 롯데 믿을맨 정철원, 1사 만루 위기 지우고 주먹 불끈…
한 방이 필요했던 순간 한태양의 동점 투런포가 터졌다.

'여기서 병살?' 롯데 믿을맨 정철원, 1사 만루 위기 지우고 주먹 불끈…
호투를 펼치다 동점 홈런을 허용한 임찬규는 아쉬워했다.
하지만 롯데는 곧바로 반격했다. 3회말 1사 후 김민성이 중견수 키를 넘기는 2루타로 포문을 열었고, 장두성이 좌중간 적시타를 터뜨리며 추격을 시작했다. 이어 2사 후 타석에 들어선 한태양이 LG 선발 임찬규의 체인지업을 받아쳐 좌월 동점 투런 홈런을 터뜨렸다. 순식간에 3-3 균형이 맞춰졌다.

균형을 깨뜨린 것은 홈런이었다. 롯데는 3-3으로 맞선 6회말 1사 후 손호영이 LG 장현식의 초구를 통타해 좌측 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨리며 4-3 역전에 성공했다.


'여기서 병살?' 롯데 믿을맨 정철원, 1사 만루 위기 지우고 주먹 불끈…
손호영의 역전 솔로포로 경기 뒤집은 롯데.
경기의 분수령은 7회초였다.

롯데는 홍민기가 볼넷을 내준 뒤 2루수 한태양의 송구 실책이 겹치며 1사 1,3루 위기를 맞았다. 이어 송찬의에게 몸에 맞는 공까지 허용하며 순식간에 1사 만루 위기에 몰렸다.

위기의 순간 롯데 김태형 곧바로 믿을맨 정철원을 투입했다.


'여기서 병살?' 롯데 믿을맨 정철원, 1사 만루 위기 지우고 주먹 불끈…
1사 만루 위기의 순간 김태형 감독의 선택은 정철원이었다.
첫 타자 김성진을 상대한 정철원은 볼카운트 3볼-1스트라이크까지 몰렸다. 볼 하나면 밀어내기 실점으로 이어질 수 있는 절체절명의 순간이었다. 하지만 정철원은 물러서지 않았다. 5구째 몸쪽 높은 슬라이더로 정면 승부를 선택했다. 김성진이 받아친 타구는 3루수 정면으로 향했다. 홈으로 이어진 송구에 이어 1루까지 정확하게 연결되며 병살 플레이가 완성됐다.


'여기서 병살?' 롯데 믿을맨 정철원, 1사 만루 위기 지우고 주먹 불끈…
롯데 3루수 손호영은 1사 만루 LG 김성진 타구를 잡은 뒤 홈을 향해 빠르게 송구했다.

'여기서 병살?' 롯데 믿을맨 정철원, 1사 만루 위기 지우고 주먹 불끈…
홈 포스 아웃 직후 롯데 포수 박재엽은 1루를 선택했다.
1사 만루 위기를 단숨에 지워낸 순간이었다.

병살이 완성되는 것을 확인한 정철원은 마운드 위에서 주먹을 불끈 쥐며 크게 환호했다. 위기를 넘긴 뒤 더그아웃을 향해 힘차게 포효하며 승부처를 지배했다.


'여기서 병살?' 롯데 믿을맨 정철원, 1사 만루 위기 지우고 주먹 불끈…
만루 위기를 지워낸 정철원은 포수 박재엽을 가리키며 환호했다.
정철원은 이어진 8회에도 마운드에 올라 삼자범퇴로 이닝을 정리하며 안정감을 이어갔다.

롯데는 8회말 1사 만루에서 김민성의 희생플라이로 쐐기점을 더했다. 선발 로드리게스는 5이닝 동안 66구를 던지며 6피안타 1볼넷 3탈삼진 3실점(2자책)을 기록했다. 이후 박준우, 홍민기, 정철원, 박정민이 남은 이닝을 무실점으로 막으며 승리를 지켰다.


'여기서 병살?' 롯데 믿을맨 정철원, 1사 만루 위기 지우고 주먹 불끈…
1사 만루 위기의 순간 더 침착하게 투구한 정철원.

'여기서 병살?' 롯데 믿을맨 정철원, 1사 만루 위기 지우고 주먹 불끈…
믿을맨 정철원이 돌아왔다.

'여기서 병살?' 롯데 믿을맨 정철원, 1사 만루 위기 지우고 주먹 불끈…
표정에서 느껴지는 짜릿함.

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