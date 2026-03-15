문동주→엄상백 3이닝 무실점&허인서 멀티포…'주전 뺀 '한화, SSG에 전날 패배 완벽 설욕 [대전 리뷰]

기사입력 2026-03-15 15:20


문동주→엄상백 3이닝 무실점&허인서 멀티포…'주전 뺀 '한화, SSG에 …
한화 허인서가 홈런을 친 뒤 홈으로 들어오고 있다. 사진제공=한화 이글스

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 투타 조화 속에 완벽한 승리를 거뒀다.

한화는 15일 대전 한화생명볼파크에서 열린 SSG 랜더스와의 시범경기에서 8대0으로 승리했다. 한화는 SSG와의 시범경기 2연전은 1승1패로 마쳤다. 한화와 SSG는 나란히 시범경기 전적 2승2패를 기록했다.

이날 한화는 이진영(중견수)-최인호(우익수)-한지윤(좌익수)-장규현(지명타자)-김태연(1루수)-황영묵(2루수)-이도윤(유격수)-허인서(포수)-최유빈(3루수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 요나단 페라자, 강백호 채은성 심우준 등 주전 선수가 빠진 라인업.


문동주→엄상백 3이닝 무실점&허인서 멀티포…'주전 뺀 '한화, SSG에 …
한화 문동주. 사진제공=한화 이글스
한화는 선발투수로 문동주를 내세웠다. 지난 1월 어깨 통증이 있던 문동주는 10일 자체 청백전에서 첫 실전 피칭을 했다. 당시 155㎞의 최고 구속을 기록했던 문동주는 이날 156㎞를 던졌다. 3이닝 동안 퍼펙트로 SSG 타선을 묶었다.

SSG는 박성한(유격수)-기예르모 에레디아(좌익수)-최정(3루수)-김재환(지명타자)-고명준(1루수)-김성욱(우익수)-최지훈(중견수)-조형우(포수)-정준재(2루수)가 선발 출전했다.

SSG 선발투수는 김건우. SSG는 일찌감치 김건우를 2선발로 낙점했다. 이날 김건우는 총 62개의 공을 던졌다. 5이닝을 소화하며 3안타(1홈런) 1볼넷 4탈삼진 1실점을 기록했다.

전날 주전이 빠진 SSG를 상대로 패배했던 한화는 완벽하게 설욕에 성공했다. 한화는 2회말 홈런으로 첫 득점에 성공했다. 2사에서 허인서가 김건우의 초구 직구를 받아쳐 좌측 담장을 넘겼다. 허인서의 시범경기 두 번째 홈런.

6회말 달아나는 점수를 냈다. 1사 후 한지윤과 장규현의 안타로 1사 1,3루 찬스를 잡았고, 김태연의 희생플라이로 2-0으로 달아났다.


7회말 허인서의 방망이가 다시 한 번 불을 뿜었다. 선두타자 이도윤이 내야안타를 쳤고, 허인서가 윤태현의 슬라이더가 가운데로 몰리자 그대로 받아쳐 다시 한 번 좌월 홈런을 만들어냈다.


문동주→엄상백 3이닝 무실점&허인서 멀티포…'주전 뺀 '한화, SSG에 …
사진제공=한화 이글스
분위기를 탄 한화는 최유빈의 내야 안타와 이진영의 볼넷, 최인호의 안타로 무사 만루 찬스를 만들었다. 1사 후 장규현의 2타점 적시타에 이어 김태연의 몸 맞는 공으로 다시 만루가 됐다. 황영묵의 밀어내기 볼넷과 이도윤의 진루타로 8-0까지 달아났다.

SSG는 9회초 선두타자 김민준이 안타를 치고 나간 뒤 현원회가 볼넷을 얻어내며 무사 1,2루 찬스를 만들었다. 그러나 후속 타자의 병살타 이후 후속타가 나오지 않으면서 득점으로 이어지지는 않았다.

한화는 문동주에 이어 엄상백이 3이닝 2안타 1탈삼진 무실점 호투를 펼쳤다. 이후 김도빈(1이닝 무실점)-박준영(1이닝 무실점)-강건우(1이닝 무실점)가 차례로 등판했다.

SSG는 김건우에 이어 백승건(1이닝 1실점)-윤태현(⅓이닝 5실점)-신지환(1⅔이닝 1실점)이 등판했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'나혼산' 사과는 없었다…기안84 방문한 아동 성범죄 은폐 의혹 日출판사 '조용히 삭제' [종합]

2.

'국민 불륜녀' 이주화, 노래방 도우미 연기 위해 홍등가 갔다가..“무서운 곳이라고”

3.

하하, '희귀병 극복' 딸 살리기 위해 금연 "막 살아 신께 염치 없더라"('조동아리')

4.

유명 배우 “남편 불륜녀가 ‘친정엄마’. 옆방서 부적절 행동”..결국 이혼

5.

'왕사남' 1300만 돌파…유지태, 센스있는 '한명회' 인사 "감당할 수 없는 감사"

스포츠 많이본뉴스
1.

오타니 3회부터 고의사구는 대재앙이었다 → 베네수엘라 자존심 버리고 작전도 대실패! 오타니 피했다가 4실점 와르르 [마이애미 현장]

2.

오타니 '바보' 만든 KBO산 흑마술 → 이것부터가 시작이었다. 일본 침몰의 서막이 오른 것은 [마이애미 현장]

3.

'월드시리즈 영웅' 야마모토 이렇게 잔인하다니! → 베네수엘라 희망 줬다가 짓밟았다. 2점 주더니 갑자기 6연속 아웃 역투 [마이애미 현장]

4.

'일본 WBC 충격 탈락' 미쳤다! '슈퍼스타' 오타니의 좌절…베네수엘라 강타선 폭발→무너진 야마모토

5.

오타니 킬러가 KBO에 있었다니! → 이게 누구야! 오타니 폭풍삼진 처리하며 위기 탈출했다 [마이애미 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

오타니 3회부터 고의사구는 대재앙이었다 → 베네수엘라 자존심 버리고 작전도 대실패! 오타니 피했다가 4실점 와르르 [마이애미 현장]

2.

오타니 '바보' 만든 KBO산 흑마술 → 이것부터가 시작이었다. 일본 침몰의 서막이 오른 것은 [마이애미 현장]

3.

'월드시리즈 영웅' 야마모토 이렇게 잔인하다니! → 베네수엘라 희망 줬다가 짓밟았다. 2점 주더니 갑자기 6연속 아웃 역투 [마이애미 현장]

4.

'일본 WBC 충격 탈락' 미쳤다! '슈퍼스타' 오타니의 좌절…베네수엘라 강타선 폭발→무너진 야마모토

5.

오타니 킬러가 KBO에 있었다니! → 이게 누구야! 오타니 폭풍삼진 처리하며 위기 탈출했다 [마이애미 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.