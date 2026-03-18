폭풍 오열! 스시+피자 먹고 '기쁨의 눈물'까지 먹었다…장난스럽던 베네수엘라, 우승 앞에선 '엄근진'

[스포츠조선 강우진 기자]일본전에 승리하며 스시를 외쳤고, 이탈리아를 잡으며 피자를 연호한 베네수엘라 대표팀이 미국까지 잡아냈다. 각국의 대표 음식을 이야기했기에 미국전 승리 이후에는 햄버거가 연호될 차례였다. 그러나 베네수엘라 대표팀은 더이상 장난스럽지 않았다. 선수들은 동료들과 함께 월드베이스볼클래식(WBC) 최초 우승을 축하하는 뜨거운 눈물을 흘렸다.
AFP연합뉴스
베네수엘라는 18일(한국시각) 미국 플로리다주 마이애미의 론디포 파크에서 열린 2026 WBC 결승에서 미국을 3-2로 꺾고, 우승했다. 8강전에서 디펜딩 챔피언 일본을 8-5로 잡아낸 베네수엘라는 준결승에서 이번 대회 다크호스 이탈리아를 만났다. 베네수엘라 강타선은 이탈리아를 상대로도 맹활약했고, 4-2로 승리하면서 WBC 결승에 올랐다.
AP연합뉴스
결승전 상대는 미국이었다. WBC는 미국 메이저리그에서 주관하는 대회인 만큼 베네수엘라에게 다소 불리할 수도 있는 결승전이었다. 그럼에도 불구하고, 베네수엘라는 실력으로 미국을 꺾었다.
베네수엘라 선발 투수 에두아르도 로드리게스는 초반부터 미국 강타선을 완벽히 봉쇄했다. 3회 말 브라이스 투랑에게 안타를 내주기 전까지 출루를 허락하지 않았다.
EPA연합뉴스
여기에 힘입어 베네수엘라 타선은 미국 선발 투수 놀란 매클레인에게 점수를 뽑아냈다. 3회 초 살바도르 페레스의 안타와 로날드 아쿠냐 주니어의 볼넷으로 1사 1, 2루 기회가 왔다. 이후 매클레인의 폭투로 1사 2, 3루가 됐다. 여기서 마이켈 가르시아 희생플라이에 성공하면서 베네수엘라가 1-0으로 앞서 나갔다.
5회 초에는 윌리에르 아브레우가 매클레인의 직구를 공략해 가운데 담장을 넘기는 솔로포를 쏘아 올렸다. 2-0으로 앞선 베네수엘라는 불펜진을 모두 동원해 미국 타선을 틀어막았다.
AFP연합뉴스
미국은 8회 말 브라이스 하퍼의 천금 같은 동점 투런포로 승부를 원점으로 돌렸다. 기쁨은 오래가지 않았다. 9회 초 무사 2루 상황에서 에우헤니오 수아레스가 가운데로 몰린 체인지업을 받아쳐 적시 2루타를 터뜨렸다. 베네수엘라가 3-2로 다시 앞서갔다.
베네수엘라는 9회 말 다니엘 팔렌시아를 마무리 투수로 내세웠다. 팔렌시아는 카일 슈워버, 거너 헨더슨, 로먼 앤서니를 삼자범퇴로 처리하며 베네수엘라에게 우승을 안겼다.
AFP연합뉴스
경기가 끝나자 베네수엘라 선수들은 더그아웃에서 뛰쳐나와 승리를 자축했다. 일부 선수들은 눈물을 감추지 못했고, 오마르 로페즈 감독을 비롯한 코칭 스태프들 역시 기쁨의 눈물을 흘렸다. 금메달을 목에 건 베네수엘라 선수단은 WBC 우승 단상 위에서 국가를 부르며 또 한 번 눈물을 흘렸다. 조별리그부터 이어진 익살맞은 모습들은 온데간데없었다. 누구보다 엄격하고 근엄하며, 진지한 모습이었다.
베네수엘라는 우여곡절이 있었다. 이번 대회 조별리그 예선 마지막 경기에서 도미니카 공화국에게 패하며 조 2위로 토너먼트에 올랐다. 이미 한 번 졌기에 우승이 힘들 것으로 여겨졌지만, 일본과 이탈리아, 미국을 연달아 꺾는 반전에 성공했다. 베네수엘라는 대회 전 우승 후보 순위에서도 4위로 기대가 크지 않은 팀이었지만, 이례적인 성과를 내며 세계를 놀라게 했다.