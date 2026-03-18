'불꽃야구2' 올해도 대전 한밭야구장에서 타오른다, 스튜디오 C1-대전시-㈜국대 3자 전용구장 업무협약

2일 오후 대전 한밭야구장에서 2014 프로야구 삼성과 한화의 경기가 열렸다. 리모델링을 한 한밭야구장에서 많은 관중들이 야구를 관전하고 있다. 대전=김경민 기자 kyungmin@sportschosun.com / 2014.04.02.
[스포츠조선 정현석 기자]올해도 대전에서 야구의 불꽃이 다시 피어오른다.
대한민국 대표 리얼 야구 콘텐츠 '불꽃야구2'가 지난 해에 이어 2026년에도 대전에 둥지를 튼다.
불꽃야구 제작사인 스튜디오 C1은 지난 13일 대전시청에서 대전시, ㈜국대와 3자 간 업무협약을 맺고 '불꽃야구2'를 대전에 유치하고 한밭야구장을 전용구장 '파이터즈파크'로 활용하기로 했다.
협약식에는 이장우 대전시장과 스튜디오 C1의 장시원 PD, 김원석 ㈜)국대회장 및 관계자가 참여했다.
왼쪽부터 김원석 ㈜국대 회장, 이장우 대전시장, 장시원 스튜디오 C1 대표
이번 협약에 따라 대전시는 한밭야구장과 부대시설 대관 등 행정절차에 적극 협조하며 스튜디오 C1은 '불꽃야구2'의 기획, 제작, 촬영 및 콘텐츠 운영과 함께 대전의 도시브랜드 홍보에도 협력할 예정이다. ㈜국대는 한밭야구장 운영 및 관리실무, 기관간 조율과 현장 운영을 담당하게 된다.
지난해 선풍적인 인기를 끌었던 '불꽃야구'는 올시즌 완전히 새로운 포맷으로 탈바꿈해 더욱 흥미진진한 경기를 선보일 예정이다.
현재 공개 모집을 통해 새 시즌에 참여할 선수들을 선발하고 있으며, 선수단 구성이 완료되는대로 촬영에 돌입하게 된다. 대전시는 '불꽃야구2'가 지난해의 뜨거웠던 열기를 올해도 고스란히 재현해 전국 야구팬의 관심이 대전으로 쏠리는 것은 물론 도시 홍보와 관광수요 확대에도 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
'불꽃야구2'의 주무대가 될 한밭야구장은 1964년 개장 이후 대전 야구 역사를 상징적인 공간으로 자리잡았으며 유소년야구와 생활체육 외에도 새로운 야구 콘텐츠를 담아내는 복합 야구공간으로 활용 범위를 넓혀가고 있다. 대전시는 '불꽃야구2' 유치를 통해 한밭야구장의 활용도를 높이는 한편, 창설대회인 류현진배 우수초청 중학야구대회, 박찬호배전국리틀야구 대회 등을 연계함으로써 유소년부터 생활체육, 프로까지 이어지는 야구 생태계를 더욱 촘촘히 구축할 방침이다.