극도의 제구 불안 속, 4이닝 1실점...이영하, 웃어야 해 울어야 해 [부산 현장]

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[부산=스포츠조선 김용 기자] 웃어야 해, 울어야 해.
이영하는 지난 시즌을 마친 후 첫 FA 자격을 얻어 52억원 대박 계약을 체결했다. 김원형 감독은 이영하의 선발 전환을 얘기했다. 지난 수년간 불펜으로 던진 이영하인데, 김 감독은 이영하가 선발로 중심을 잡아줘야 팀이 강해진다고 판단했다. 그렇게 선발 재전환을 추진했고 스프링 캠프에서부터 빌드업에 들어갔다.
하지만 캠프 연습경기, 시범경기에서의 성적이 썩 좋지 않다. 14일 삼성 라이온즈전 3이닝 5실점으로 무너졌다. 그렇다고 이제 와서 이영하 선발 카드를 접을 수도 없다.
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하지만 1회 2사를 잡고 윤동희를 만나면서부터 제구가 흔들렸다. 전준우에게 내야안타를 맞았지만, 손호영을 잡아내며 이닝을 마쳤다.
2회는 더 안좋았다. 유강남, 김민성, 이호준에게 3연속 볼넷. 유강남 상대는 2S 잡고 볼을 연속 4개 던졌고, 이호준은 스트레이트 볼넷이었다. 헤드샷이 나오면 어쩌나 할 정도로 제구가 흔들렸다. 그리고 장두성에게는 카운트를 잡기 위해 들어가다 적시타를 허용하고 말았다. 그나마 이영하에게 다행이었던 건 한태양을 1-2-3 병살로 잡아내 추가 실점을 막았다는 것.
3회에도 제구가 잡히지 않았지만 윤동희, 전준우, 손호영을 범타로 처리하며 자신감을 찾았다. 그러더니 마지막 4회에는 이날 제구가 되지 않은 직구 대신 슬라이더 승부로 손쉽게 세 타자를 잡아내며 이닝을 마쳤다.
부산=김용 기자 awesome@sportschosun.com