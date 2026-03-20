"팔이 잘 안풀려요" 문동주 충격의 '149㎞'…안방마님의 안도와 바람 "제발 안 아팠으면"

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] "변화구는 생각보다 나쁘지 않았는데…."
이날 한화가 마음 졸였던 순간도 있었다. 선발투수 문동주가 이전과는 다른 모습을 보였던 것. 이날 총 32개의 공을 던진 문동주의 패스트볼 최고 구속은 149㎞에 머물렀다.
지난해 160km를 훌쩍 넘기며 KBO리그 최고 강속구 투수로 자리를 잡았던 문동주라서 더욱 의문을 남겼다.
구속이 전부는 아니다. 그러나 뚝 떨어진 스피드는 걱정을 안기기에 충분했다. 더욱이 문동주는 호주 스프링캠프 중 어깨 통증이 생기면서 병원 검진을 받기도 했다. 다행히 염증 진단을 받으면서 휴식을 취하며 이후 시즌을 준비해 나갈 수 있었다.
구속이 떨어지면서 타자와의 승부에도 어려움을 겪었다. 이날 문동주는 2이닝 4안타 1탈삼진 2실점을 기록했다. 1회 김호령과 김도영에게 연속으로 2루타를 맞는 등 장타가 이어졌다. 2회에도 안타와 2루타로 두 번째 실점을 했다.
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이날 총 50개 정도의 투구수를 예정했지만, 결국 3회 올라오지 못한 채 32구 2이닝으로 경기를 마쳐야만 했다.
한화 관계자는 "문동주는 경기 중 컨디션 난조를 보여 교체를 결정했다"고 설명했다.
경기를 마친 뒤 함께 호흡을 맞췄던 최재훈도 문동주의 컨디션에 대한 이야기를 했다. 최재훈은 "오늘 팔이 잘 안 풀린다는 이야기를 하더라. 변화구는 생각보다 나쁘지 않았는데 직구 스피드가 나오지 않았다. 그러다보니 빗맞은 타구도 안타가 되는 경우가 많았다"고 했다.
다행히 부상은 피한 것으로 보인다. 최재훈은 "우선 안 아픈 게 다행이다. 아픈 게 아닌 몸이 안 풀렸기 때문이라 다행이다"라며 "팀에 (문)동주가 있는 것과 없는 것은 차이가 크다. 동주가 제발 안 아팠으면 좋겠다"고 후배의 건강한 한 시즌 활약을 바랐다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com