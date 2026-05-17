'마약 해명·저격 잡음' 박봄까지 다 뭉쳤다…2NE1, 불화설 깬 감격의 '17주년 자축'

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[스포츠조선 김준석 기자] 2NE1 멤버들이 활동 중단 중인 박봄과 함께 데뷔 17주년을 자축하며 여전한 우정을 드러냈다.

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산다라박은 17일 자신의 SNS에 "해피 17주년~!!!"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 산다라박을 비롯해 CL, 공민지, 박봄까지 네 멤버가 함께한 모습이 담겼다. 다정한 분위기 속 서로 밀착한 채 미소 짓는 모습이 팬들의 반가움을 자아냈다.

공민지 역시 같은 날 "Happy 17th Anniversary to us"라는 글과 함께 동일한 사진을 공개하며 데뷔 17주년을 기념했다.

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특히 이번 게시물은 최근 박봄을 둘러싼 각종 논란 이후 처음으로 네 멤버가 함께 언급됐다는 점에서 더욱 관심을 모으고 있다.

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앞서 박봄은 건강상의 이유로 활동을 잠정 중단했고, 이후 2NE1은 3인 체제로 활동을 이어왔다.

이 과정에서 멤버 간 불화설도 불거졌다. 박봄이 지난 3월 자신의 SNS에 과거 마약 논란과 관련 억울함을 호소하는 듯한 글을 올리는 과정에서 산다라박을 언급했고, 이에 산다라박은 "마약을 한 적 없다. 그녀가 건강하길 바란다"고 선을 그었다.

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이후 산다라박과 CL이 박봄 SNS 계정을 언팔로우한 사실까지 알려지며 팬들의 우려가 커졌다.

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또 멤버들이 박봄 없이 찍은 3인 단체 사진을 공개하면서 불화설은 더욱 확산됐다.

하지만 데뷔 17주년을 맞아 분위기는 달라졌다. 산다라박과 공민지가 박봄과 함께한 사진을 직접 공개하며 팀의 추억과 우정을 다시 꺼내든 것.

팬들은 "그래도 4명 함께라 다행이다", "완전체 기다린다", "17주년 축하한다", "사진만으로도 눈물 난다" 등의 반응을 보이며 반가움을 드러냈다.

한편 2NE1은 지난 2009년 5월 17일 데뷔해 'Fire', 'I Don't Care', '내가 제일 잘 나가' 등 수많은 히트곡을 남기며 K팝 대표 걸그룹으로 사랑받았다.

narusi@sportschosun.com