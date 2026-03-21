'가족 위해서는 수억원짜리 전세기' 구형 아이폰 쓰던 오타니 아내 마미코, 또 검소함 화제

[스포츠조선 나유리 기자]이번 월드베이스볼클래식(WBC) 참가를 위해 1년만에 고국 일본을 찾은 '슈퍼스타' 오타니 쇼헤이. 동행한 아내 다나카 마미코의 일거수일투족도 단연 화제였다.
오타니는 지난해 3월 '도쿄시리즈' 개막전을 위해 일본을 찾은 적이 있어, 약 1년만의 고국 방문이었다. 그러나 아내 마미코는 결혼 후 첫 귀국이었다. 오타니가 자국에서 전국민적 관심을 받는 유명인사이기 때문에 일상 생활이 불가능할 지경이기 때문인지, 오타니와 아내 마미코는 비시즌에도 귀국하지 않고 LA 자택과 하와이 별장에서만 시간을 보내고 있다. 지난해 태어난 첫 딸도 당연히 함께다.
하지만 오타니가 WBC 참가를 위해 귀국하자 마미코와 딸 역시 함께 도쿄로 향했다. 도쿄 시내에는 오타니의 자택이 있는 것으로 알려졌다. 일본 언론 보도에 따르면, 오타니는 도쿄라운드가 펼쳐지는 기간에 선수단과 함께 호텔 숙소를 사용하지 않고 별도 이동해 가족들과 자택에서 휴식 후 다시 야구장에 출근하는 일정을 보냈다.
오타니 쇼헤이(오른쪽)와 농구선수 출신 아내 다나카 마미코. AP연합뉴스
아내 마미코는 대회가 열리는 동안 한번도 야구장에 모습을 비추지 않았다. 2년전 결혼 소식이 알려진 후 처음 얼굴을 공개한 '서울시리즈'나 평소 다저스타디움 방문은 자주 하고 있지만, 이번 WBC에서는 도쿄돔 관중석에서 경기를 보지 않고 집에서 경기를 시청했다는 후문이다. 도쿄에서도 최대한 모습을 드러내지 않고 조용히 서류 업무 등을 처리하며 시간을 보낸 것으로 보인다.
일본 '뉴스 포스트세븐' 보도에 따르면 3월초 도쿄 시내의 운전 면허 센터에서 마미코를 목격했다는 한 야구팬은 "안경을 쓰고 마스크를 낀 마미코씨가 약 3만엔(28만원) 정도 하는 대중적인 브랜드의 하얀 가방을 메고 있었다"고 이야기했다. 해당 매체는 "연수입 200억엔(약 1890억원)인 오타니가 남편이어도, 견실한 금전 감각을 가지고 있는 마미코씨"라며 칭찬을 아끼지 않았다.
미국 언론에 따르면 오타니는 지난해 다저스에서 받는 연봉 외 스폰서십, 광고 등으로 받은 '부수입'만 약 7000만달러(약 1054억원)에 달한다. 오타니는 현재 포르쉐, 일본 항공, 미쓰비시 UFJ 은행, 세이코, 코세, 이토엔, 니시카와, 랩소드, 뉴 밸런스 등 수많은 스폰서를 거느리고 있다. 전체 수입과 부수입 모두 야구계에서 세계 1위다.
7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 3회말 오타니가 동점 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.07/
그럼에도 불구하고 아내 마미코는 구형 아이폰을 사용하는 모습이나, 늘 대중적인 저렴한 브랜드의 옷과 가방을 즐겨 신는 모습을 보이고 있다. 아직 명품 브랜드의 옷이나 가방을 착용하는 모습이 노출되지 않는 것을 두고 일본 언론에서는 끊임없이 검소함에 대해 주목하고 있다.
실제로 남편인 오타니 또한 본인이 광고를 하는 스폰서 업체의 의류, 가방, 신발이 아니면 착용하지 않는다. 평소 명품에 전혀 관심이 없으며 수년전 구리야마 히데키 감독이 선물한 명품 지갑을 최근까지도 쓰고 있는 것으로 알려졌었다.
하지만 LA의 초호화 대저택에서 철저한 보안을 유지하며 아내, 딸과 함께 살고 있는 오타니는 이번 WBC를 위해 귀국을 할때도 프라이빗 전세기를 이용했다. 침대와 최상급 리클라이너 의자 등이 포함된 프라이빗 전세기는 LA에서 도쿄까지 1회 경비가 최소 4~5억원에서 최대 10억원에 이르는 것으로 알려졌다. 검소한 부부지만 가족의 안전을 위해서는 아끼지 않는 모습이다.