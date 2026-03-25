충격적인 K퍼레이드! 오타니 4이닝 11탈삼진 3실점, 최종 리허설 158.5㎞ 86구 전력 투구

오타니는 25일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 열린 LA 에인절스와의 프리웨이시리즈 3차전에 선발등판해 4이닝 동안 삼진을 무려 11개나 뽑아내며 4안타 3실점의 쾌투를 펼쳤다.
지난 19일 시범경기에 첫 등판해 샌프란시스코 자이언츠를 상대로 4⅓이닝 1안타 2볼넷 4탈삼진 무실점을 기록한 오타니는 이날은 더욱 위력적인 피칭 감각을 뽐냈다. 투구수 86개 중 스트라이크 49개를 꽂았다. 직구 스피드는 최고 98.5마일(158.5㎞), 평균 96.5마일을 각각 찍었다. 볼넷은 2개를 허용했다.
오타니는 4이닝 동안 삼진을 무려 11개나 잡아냈다. AP연합뉴스
1회초 선두 좌타자 잭 네토를 95마일 싱커로 헛스윙 삼진으로 잡은 오타니는 2번 트라웃을 상대로 숨을 가다듬고 다시 피칭에 들어갔다. 초구 커브와 2구 직구를 스트라이크로 찔러 넣은 오타니는 3,4구를 연속 볼로 유인한 뒤 볼카운트 2B2S에서 5구째 97.3마일(156.6㎞) 직구를 바깥쪽 높은 코스로 던져 체크스윙을 유도해 삼진처리했다. 이어 놀란 샤누엘을 유격수 땅볼로 잡고 이닝을 가볍게 마쳤다.
2회에는 선두 호르헤 솔레어에 중전안타, 요안 몬카다에 볼넷을 각각 내주며 무사 1,2루에 몰렸으나, 후속 세 타자를 모조리 삼진으로 제압했다. 조 아델은 78.9마일 커브, 조시 로는 98.5마일 직구, 트레비스 다노는 81마일 커브에 각각 헛스윙 삼진을 당했다.
3회 역시 삼진으로 세 타자를 요리했다. 오스왈드 페라자는 풀카운트에서 몸쪽을 97.8마일 직구를 스트라이크로 던져 루키 삼진으로 잡았고, 네토와 트라웃은 각각 97.4마일 직구, 84.3마일 스위퍼로 연속 헛스윙 삼진으로 솎아냈다.