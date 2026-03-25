"오타니 같은 선수도 나올 수 있으니" 류현진 또 '최초'를 썼다…개막 준비에도 잊지 않은 미래 향한 진심

기사입력 2026-03-26 06:24


"오타니 같은 선수도 나올 수 있으니" 류현진 또 '최초'를 썼다…개막 …
16일 오전 WBC야구대표팀이 인천공항 제1터미널을 통해 귀국했다. 입국장에서 인터뷰하는 류현진. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.16/

"오타니 같은 선수도 나올 수 있으니" 류현진 또 '최초'를 썼다…개막 …
사진제공=류현진재단

[스포츠조선 이종서 기자] "미국이나 일본에는 좋은 유소년 선수가 많잖아요."

류현진 이름을 건 중학야구 대회가 25일 대전 한밭야구장에서 막이 올랐다. 25일 개막식을 진행한 가운데 30일까지 6일간 한밭야구장 및 보조구장에서 28개 팀이 토너먼트 방식으로 최강팀을 가린다.

월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀 일정 소화에 정규시즌 개막이 얼마 남지 않은 상황. 바쁜 일정이었지만, 유소년 육성은 잊지 않았다.

류현진은 이번 중학야구 대회 개막을 앞두고 "큰 사고 없이 경기하면서 잘 진행됐으면 좋겠다"고 밝혔다. 중학 대회를 선택한 이유도 조금 더 유소년 야구에 많은 관심이 닿길 바라는 마음이었다. 류현진은 "보통 대회는 초등학교와 고등학교 대회가 많다 중학교는 그래도 많이 알려지지 않은 상황이라 선택한 이유도 있다"고 이야기했다.

류현진에게 '유소년 육성'은 누구보다 진심이다. 2022년 한화 이글스 복귀 당시 류현진은 구단과 유소년야구 발전 등 사회공헌활동을 공동으로 진행하는 업무협약(MOU)을 체결했다. 이후에도 자선골프대회, 야구캠프를 비롯해 다양한 기부 활동을 펼쳐왔다.


"오타니 같은 선수도 나올 수 있으니" 류현진 또 '최초'를 썼다…개막 …
8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 3회초 2사 1,2루 류현진이 페어차일드를 상대로 역투하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/
류현진은 "어린 선수들이 야구를 하고 싶은데 어려운 상황에 있는 경우가 많다. 그런 선수를 도와주고 이 선수들이 나중에 프로 지명을 받고 온다면 더 뜻깊을 거 같다는 생각이 들었다. 또 그런 선수 중에서 오타니 같은 선수가 나올 수도 있다"라며 "그런 꿈을 안고 하고 있다"고 했다.

류현진은 이어 "미국이나 일본 이런 곳을 보면 유소년 선수들이 좋은 선수가 많이 나온다. 이런 선수가 많이 나올 수 있도록 도움을 주는 방향으로 가지고 생각했다. 나 뿐만 아니라 재단 직원 분들이 잘해주고 있어서 이렇게 같이할 수 있게 되는 거 같다"고 했다.

한편, 이번 대회는 류현진재단과 대전광역시 체육회가 공동 주최하고, 대전광역시 야구소프트볼협회가 주관, 대전광역시가 후원한다. 대한민국 야구 역사상 은퇴 선수가 아닌 현역 최고 선수가 자신의 이름을 걸고 처음으로 개최하는 야구대회라는 점에서 상징성이 매우 크다.

결승전은 3월 30일 한밭야구장에서 열리며, 경기 종료 후 같은 장소에 마련된 무대에서 폐회식과 시상식이 이어진다. 시상식에서는 ▲우승 ▲준우승 등의 단체상과 함께 ▲류현진상(MVP) ▲최고 타자상 ▲최고 투수상 ▲감독상 ▲지도상 등 개인 부문에 대한 시상이 진행될 예정이다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정선희, 개그맨 선배 가혹 행위 폭로..."눈물 펑펑 흘렸다" ('집 나간 정선희')

2.

이승윤 "'자연인' 재방료로 부모님 집 사드려…재방송 가장 많이 하는 프로그램" ('유퀴즈')

3.

'박소윤♥'김성수, 드디어 예비 장모님 만난다…고깃집 서빙하며 '점수 따기' 작전('신랑수업')

4.

선우용여, 28억 아파트 살면서 당근 중고거래 "자식도 안준 걸 판다"

5.

강남, 20kg 뺐는데 다시 3kg 쪘다.."'두쫀쿠' 너무 많이 먹어"

스포츠 많이본뉴스
1.

"김민재 너무 탐욕스러워" 독설 쏟아내던 사람 어디 갔나..."인간적인 접근" 투헬, '英 대표팀 안 가' 마음 떠난 선수 복귀 성사

2.

시민구단 日 투수, 놀라운 구위 '아시아쿼터' 압도, 준비된 대체 후보, 울산 역사적 첫승

3.

"오타니, 11K보다 중요한 건…" 다저스의 두통 → 로버츠 감독의 새로운 고민

4.

'대표팀 은퇴까지 고민' 손흥민 대통곡, 토트넘 강등행 '지름길' 선택하나...BBC 유력 기자 깜짝 공개 "클린스만 임시 감독도 고려"

5.

부전자전? 아빠보다 빠르다! 호날두 Jr, 레알 마드리드 유스팀 훈련 참가…"입단 임박"

스포츠 많이본뉴스
1.

"김민재 너무 탐욕스러워" 독설 쏟아내던 사람 어디 갔나..."인간적인 접근" 투헬, '英 대표팀 안 가' 마음 떠난 선수 복귀 성사

2.

시민구단 日 투수, 놀라운 구위 '아시아쿼터' 압도, 준비된 대체 후보, 울산 역사적 첫승

3.

"오타니, 11K보다 중요한 건…" 다저스의 두통 → 로버츠 감독의 새로운 고민

4.

'대표팀 은퇴까지 고민' 손흥민 대통곡, 토트넘 강등행 '지름길' 선택하나...BBC 유력 기자 깜짝 공개 "클린스만 임시 감독도 고려"

5.

부전자전? 아빠보다 빠르다! 호날두 Jr, 레알 마드리드 유스팀 훈련 참가…"입단 임박"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.