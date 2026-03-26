전 세계가 지켜본 개막전...거기서 이정후 4타수 무안타, SF 충격의 영봉패
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|Mandatory Credit 연합뉴스
[스포츠조선 김용 기자] 전 세계가 지켜본 공식 개막전, 허무한 4타수 무안타.
미국 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 2026 시즌 개막전에서 무안타로 침묵했다. 팀도 뉴욕 양키스에 0대7로 완패하며 충격이 두 배였다.
이정후는 26일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2026 시즌 개막전 양키스전에 5번-우익수로 선발 출전했지만 4타수 무안타로 침묵했다.
이 경기는 메이저리그 공식 개막전으로서, 다른 팀들의 개막전이 열리기 하루 전 유일하게 치러진 경기였다. 전 세계 야구팬들의 관심이 집중된 경기였다.
한국팬들 입장에서는 토니 비텔로 새 감독을 만나 새출발하는 이정후가 어떤 모습을 보일까가 관심사였다. 타순도 5번에 배치됐고, 올해부터 수비 포지션을 우익수로 바꿨다.
하지만 1회부터 아쉬웠다. 샌프란시스코는 1회초 선발 로건 웹이 완벽한 투구로 기선을 제압해줬다. 이에 긴장했는지 양키스 선발 맥스 프리드는 1번 루이스 아라에스를 상대로 스트레이트 볼넷을 내주며 위기에 몰렸다.
하지만 샌프란시스코는 1사 1, 3루 선취점 찬스에서 믿었던 4번 윌리 아다메스가 삼진을 당해 찬물이 끼얹어졌다. 이정후도 프리드의 초구를 받아쳤지만, 2루 땅볼에 그쳤다. 이정후는 직구 타이밍에 방망이를 돌렸는데, 싱커가 꺾여 들어오자 땅볼이 나올 수밖에 없었다.
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이번에는 이 장면을 본 웹이 힘이 빠졌는지 2회초 시작하자마자 집중타를 허용했다. 양키스는 웹을 상대로 2회에만 대거 5점을 냈다.
이정후는 4회 1사 주자 없는 상황에서는 중견수 플라이, 7회에는 선두 타자로 나와 좌익수 직선타로 아웃됐다. 9회 마지막 무사 1루 찬스에서도 잘 맞은 타구가 중견수 정면으로 날아갔다.
양키스는 5회 2점을 더 보태며 안정적으로 경기를 끌어갔다. 샌프란시스코 신임 비텔로 감독은 데뷔전에서 영봉패 수모를 겪어야 했다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com
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