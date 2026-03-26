현실을 알고 계신 건가요..."몇 등 목표?" 왜 롯데와 키움은 손가락 여러개를 폈을까 [미디어데이 현장]
|
|
|26일 롯데호텔 월드에서 열린 2026 KBO 리그 미디어데이&팬페스트. 롯데 김태형 감독, 전준우, 전민재가 포즈를 취하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.26/
[잠실=스포츠조선 김용 기자] 현실을 인정하는 건가.
2026 시즌 KBO리그의 시작을 알리는 행사, 미디어데이가 26일 서울 잠실 롯데호텔 월드에서 열렸다.
10개팀 감독과 주축 선수들이 참가해 새 시즌 포부를 밝히는 자리.
참가자들이 등장 인사 후 모두 무대에 섰다. 사회자는 참가자들에게 올시즌 예상, 희망 순위를 손가락으로 표시해달라고 부탁했다.
예정된 시나리오가 아니었는지, 감독들과 선수들이 수군수군.
그래도 예상되는 그림이 있었다. 프로 팀들이기에 당연히 목표는 우승, 1등이다. 객관적으로 전력이 떨어지는 걸 스스로 알아도, 그걸 겉으로 표현할 수는 없다. 그래서 모든 감독, 선수들이 손가락 하나를 펼 줄 알았다.
|
|
|26일 롯데호텔 월드에서 열린 2026 KBO 리그 미디어데이&팬페스트. 키움 설종진 감독, 임지열, 하영민이 포즈를 취하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.26/
대부분 검지손가락이 펴졌는데, 두 팀 감독과 선수들만 손가락 여러개가 펴졌다.
먼제 롯데 자이언츠 김태형 감독과 전준우, 전민재는 손가락 4개였다. 키움 히어로즈 설종진 감독과 임지열, 하영민은 손가락 5개가 들려있었다.
|
|
|26일 롯데호텔월드에서 열린 KBO리그 미디어데이&팬페스트. 포즈를 취하고 있는 각 팀 감독과 대표 선수들. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.26/
두 팀은 올시즌 전문가들에게 하위권으로 평가받는 팀들. 롯데는 안그래도 어려운데 주축 선수들이 사고와 부상으로 이탈해있다. FA 보강도 없었다. 키움은 3년 연속 꼴찌를 했고, 키움 역시 안치홍 정도를 제외하고는 특별한 전력 보강이 없었다.
그 현실을 아는 건지, 냉정하게 손가락을 들어올렸다. 그래도 가을야구는 간다는 거였다. 그것만도 대성공일 수 있기는 하다.
잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.