현실을 알고 계신 건가요..."몇 등 목표?" 왜 롯데와 키움은 손가락 여러개를 폈을까 [미디어데이 현장]

기사입력 2026-03-26 15:15


현실을 알고 계신 건가요..."몇 등 목표?" 왜 롯데와 키움은 손가락 …
26일 롯데호텔 월드에서 열린 2026 KBO 리그 미디어데이&팬페스트. 롯데 김태형 감독, 전준우, 전민재가 포즈를 취하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.26/

[잠실=스포츠조선 김용 기자] 현실을 인정하는 건가.

2026 시즌 KBO리그의 시작을 알리는 행사, 미디어데이가 26일 서울 잠실 롯데호텔 월드에서 열렸다.

10개팀 감독과 주축 선수들이 참가해 새 시즌 포부를 밝히는 자리.

참가자들이 등장 인사 후 모두 무대에 섰다. 사회자는 참가자들에게 올시즌 예상, 희망 순위를 손가락으로 표시해달라고 부탁했다.

예정된 시나리오가 아니었는지, 감독들과 선수들이 수군수군.


현실을 알고 계신 건가요..."몇 등 목표?" 왜 롯데와 키움은 손가락 …
26일 롯데호텔 월드에서 열린 2026 KBO 리그 미디어데이&팬페스트. 키움 설종진 감독, 임지열, 하영민이 포즈를 취하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.26/
그래도 예상되는 그림이 있었다. 프로 팀들이기에 당연히 목표는 우승, 1등이다. 객관적으로 전력이 떨어지는 걸 스스로 알아도, 그걸 겉으로 표현할 수는 없다. 그래서 모든 감독, 선수들이 손가락 하나를 펼 줄 알았다.

대부분 검지손가락이 펴졌는데, 두 팀 감독과 선수들만 손가락 여러개가 펴졌다.


현실을 알고 계신 건가요..."몇 등 목표?" 왜 롯데와 키움은 손가락 …
26일 롯데호텔월드에서 열린 KBO리그 미디어데이&팬페스트. 포즈를 취하고 있는 각 팀 감독과 대표 선수들. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.26/
먼제 롯데 자이언츠 김태형 감독과 전준우, 전민재는 손가락 4개였다. 키움 히어로즈 설종진 감독과 임지열, 하영민은 손가락 5개가 들려있었다.


두 팀은 올시즌 전문가들에게 하위권으로 평가받는 팀들. 롯데는 안그래도 어려운데 주축 선수들이 사고와 부상으로 이탈해있다. FA 보강도 없었다. 키움은 3년 연속 꼴찌를 했고, 키움 역시 안치홍 정도를 제외하고는 특별한 전력 보강이 없었다.

그 현실을 아는 건지, 냉정하게 손가락을 들어올렸다. 그래도 가을야구는 간다는 거였다. 그것만도 대성공일 수 있기는 하다.


잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서인영, 이혼 2년만에 폭로 "결혼식 때부터 불화 조짐..마음이 빨리 식어"

2.

'48세' 김지연, 5개월 만에 16kg 감량 "75→59kg 성공..인생 뒤집혀"

3.

[공식]'아들 불륜 논란' 조갑경에…'라디오스타'도 결국 멈칫

4.

악뮤 수현, '위고비' 해명 후 살 더뺐다..확 달라진 얼굴선 "상상 초월"

5.

'431억 소송' 다니엘 측 "아이돌 가장 빛나는 시기…의도적 지연 멈춰달라" 호소

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 7번' 내팽개치고 떠나겠습니다...역사가 아닌 치욕 남겼다, 이젠 이적 준비 "바르셀로나행 원해"

2.

[오피셜]NC 공식 입장 "경찰 조사 존중하나, 소명할 부분 있어…도의적 책임 다하겠다"

3.

'유니폼 실착' 초대형 오피셜! '이강인 AT 마드리드 이적' 가속화→그리즈만 MLS 계약 영향…"상징적인 선수 대체 어려워"

4.

전 세계가 지켜본 개막전...거기서 이정후 4타수 무안타, SF 충격의 영봉패

5.

'배정대 룰, 어뢰배트, 제4의 외국인, 제자리VR, 셀프정정, 엔트리 확대' 2026 KBO 리그, 무엇이 달라지나

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 7번' 내팽개치고 떠나겠습니다...역사가 아닌 치욕 남겼다, 이젠 이적 준비 "바르셀로나행 원해"

2.

[오피셜]NC 공식 입장 "경찰 조사 존중하나, 소명할 부분 있어…도의적 책임 다하겠다"

3.

'유니폼 실착' 초대형 오피셜! '이강인 AT 마드리드 이적' 가속화→그리즈만 MLS 계약 영향…"상징적인 선수 대체 어려워"

4.

전 세계가 지켜본 개막전...거기서 이정후 4타수 무안타, SF 충격의 영봉패

5.

'배정대 룰, 어뢰배트, 제4의 외국인, 제자리VR, 셀프정정, 엔트리 확대' 2026 KBO 리그, 무엇이 달라지나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.