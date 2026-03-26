이건 자랑할만 하지...이범호 감독은 왜, 내 새끼 자랑할 시간에 "검빨 유니폼" 외쳤나 [미디어데이 현장]
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|26일 롯데호텔월드에서 열린 KBO리그 미디어데이&팬페스트. 올 시즌 목표를 밝히고 있는 KIA 이범호 감독. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.26/
[잠실=스포츠조선 김용 기자] "우리의 새 히트상품은 '검빨 유니폼'이다."
KIA 타이거즈 이범호 감독이 올시즌 새롭게 고정 멤버(?)가 된 전설의 '검빨 유니폼'에 대한 기대감을 드러냈다.
이 감독은 26일 서울 잠실 롯데호텔 월드에서 열린 2026 시즌 KBO리그 미디어데이에 참석했다. 이 감독은 "최근 2년간 영광과 좌절을 다 겪었다. 올해는 모든 걸 잊고 새롭게 한 팀이 돼 더 나은 성적을 거두겠다. 지난해 가을야구에 못 간 것에 대해 너무 죄송하다. 올해는 꼭 가을야구 하는 시즌을 만들겠다"고 다짐했다.
감독들이 새 시즌 각 팀의 히트상품 예감을 전하는 코너. 선수도, 구단 굿즈도 다 됐다. 대부분 감독들이 선수 얘기를 했다. 하지만 이 감독은 참신하게 유니폼 얘기를 했다.
이 감독은 "올시즌 주말에 서드 유니폼을 입는다. '검빨 유니폼'이다. 주말 많은 경기에서 승리해 최고의 상품이 될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.
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|스포츠조선DB
KIA의 전신 해태 타이거즈 시절 원정 유니폼은 상의 빨간색, 하의 검정색이었다. 상대가 '검빨 유니폼'만 봐도 벌벌 떤다던 타이거즈 왕조 시절을 상징하는 유니폼. 하지만 검정 바지가 햇빛을 너무 흡수한다며 선수들의 고충이 컸고, 세월이 흐르며 검정 하의는 사라졌다. 가끔 이벤트 형식으로만 입다가, 올해는 아예 주말 전용 유니폼으로 고정을 시키기로 했다.
이 감독은 "한적하고 아무도 없는 곳에서 밥 먹고 수비만 했다. 시범경기를 통해 잘 보여줬다고 생각한다. 그동안은 공격력 야구를 펼쳤지만, 올해는 수비력과 불펜, 그리고 간잘함까지 더해 완벽한 준비를 했다"고 자부했다. KIA는 1차 스프링캠프를 일본 남부 아마미섬에서 처음 치렀다. 그리고 올해 시범경기 최소 실책 1위를 기록했다.
잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com
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