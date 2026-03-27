김윤하·조영건에 박주성까지 어깨 부상…키움, 개막 전부터 마운드 '흔들'

최종수정 2026-03-27 20:46

김윤하·조영건에 박주성까지 어깨 부상…키움, 개막 전부터 마운드 '흔들'
키움 히어로즈 김윤하(왼쪽)와 조영건. 스포츠조선DB

[스포츠조선 고재완 기자] 2026시즌 반등을 노리고 있는 키움 히어로즈의 마운드에 개막 전부터 비상이 걸렸다.

키움 측은 27일 "투수 김윤하, 조영건, 박주성이 병원 검진 결과 어깨 부상 소견을 받았다"고 발표했다.

우선 선발 후보로 꼽히던 김윤하가 오른쪽 어깨 극상근 부분 손상 소견을 받았다. 김윤하는 3~4주 휴식을 취한 후 몸 상태를 확인 하고 복귀 시점을 정할 계획이다.

김윤하는 시범경기 3경기에서 6이닝 동안 평균자책점 1.50을 기록하며 유력한 5선발 후보로 꼽혀왔던 터라 아쉬움이 더 크다.

마무리 조영건 역시 같은 소견으로 3~4주 휴식을 취할 예정이다. 조영건은 지난해 8월 중순 이후 14경기에서 9세이브를 쓸어 담으며 올 시즌 마무리로 일찌감치 낙점된 탓에 설종진 감독의 계산은 더 복잡해지게 됐다.

여기에 박주성까지 오른쪽 어깨 후면 삼각근 부분 손상 소견을 받아 2~3주 휴식을 취할 예정이다. 지난 해 선발과 불펜을 오가며 분투했던 박주성의 공백도 시즌 시작을 앞두고 클 것으로 보인다.

세 선수가 한꺼번에 빠지면서 키움은 개막 직전 마운드 구상을 다시 해야할 상황이 됐다. 키움 측은 "세 선수 모두 휴식 후 몸 상태를 확인하고 복귀 시점을 정할 계획"이라고 전했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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