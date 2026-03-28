우승팀이 맹추격에도 7-11 개막전 대패라니. 2023년에도 KT에 6-11패배→우승. 평행이론?[잠실 현장]

7회말엔 2사후 새로운 KT의 필승조인 한승혁을 상대로 오스틴의 안타와 문보경의 2루타로 1점을 뽑았고, 박동원의 좌전안타로 또 1점을 추가했다. 문성주의 우전안타로 2사 1,2루의 추가 득점 찬스. KT는 아시아쿼터 스기모토를 올렸고 LG는 대타 이재원을 기용했다. 풀카운트 승부의 결과는 헛스윙 삼진.
28일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 개막전. 1회초 6실점 후 이닝을 마친 LG 치리노스가 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.28/
28일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 개막전. 3회말 1사 만루 KT 좌익수 힐리어드가 LG 박동원의 타구를 잡자 못하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.28/
28일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 개막전. 5회말 LG 박동원이 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.28/
8회초 우강훈이 삼자범퇴로 막은 뒤 LG가 또 8회말에 기회를 잡았다.
선두 구본혁의 볼넷과 박해민과 홍창기의 연속안타로 무사 만루의 찬스를 만들었고 신민재의 중전안타로 1점을 뽑아 6-11, 5점차를 만들었다.
우타자 오스틴의 타석이 되자 KT도 스기모토를 내리고 베테랑 우규민을 올렸다. 오스틴이 친 타구가 3루수 정면으로 흘렀고 허경민이 3루를 밟아 2루주자를 먼저 포스아웃시킨 뒤 아직 홈에 도착하지 않은 3루주자를 잡기 위해 홈으로 던졌다.
3루주자는 이내 다시 3루로 달렸는데 포수 한승택이 3루로 던지지 않아 박해민이 3루로 돌아가 세이프. 한승택이 2루주자가 포스아웃된 줄 모르고 안던진 것으로 보였다.
결국 이강철 감독은 1사 만루서 마무리 박영현을 올리면서 포수도 한승택을 빼고 장성우를 포수로 투입했다.
문보경의 우익수 희생플라이로 7-11.
2사 1,3루서 천성호가 볼넷을 골라 다시 만루 찬스를 만들었지만 문성주가 2루수 앞 땅볼로 물러나며 추격이 멈췄다.
9회말에도 박영현 공략에 실패하며 7대11로 패배. 박영현은 1⅔이닝 무안타 2볼넷 무실점으로 힘겨운 시즌 첫 세이브를 기록했다. KT 선발 맷 사우어는 5이닝 5안타 5볼넷 1탈삼진 3실점으로 행운의 시즌 첫 승을 챙겼다.
KT의 고졸 신인 이강민은 9번-유격수로 선발출전해 1회초 첫타석 2타점 2루타를 시작으로 3회초 좌전안타, 7회초 중전안타로 3안타를 기록해 1996년 장성호 이후 30년만에 고졸 신인 역대 두번째로 개막전 3안타를 기록했다. 유신고 친구인 한화 오재원이 이후 8회말 세번째 안타를 때려내면서 역대 세번째 기록을 세웠다. 잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com
28일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 개막전. LG 우강훈이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.28/
28일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 개막전. KT 박영현이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.28/
28일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 개막전. 1회초 2사 1,2루 KT 이강민이 2타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.28/