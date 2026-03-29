"신인인데 대견하다" 기억삭제 초압박 데뷔전, 개막전 9회말 역전위기, 벤치 선택은 왜 루키였을까

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]롯데 자이언츠가 화끈한 홈런쇼와 선발 로드리게스 무실점 호투를 앞세워 개막전 승리를 거뒀다.
롯데는 8회까지 6-1로 크게 앞서며 낙승하는 듯 했다.
하지만 9회 위기가 찾아왔다. 교통사고 후 돌아온 마무리 김원중이 구위 점검 차 등판했지만 1사 후 3연속 안타로 2실점 하며 3-6으로 쫓겼다.
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디아즈에게 힘으로 승부하다 펜스 직격 2루타로 1사 2,3루. 대타 전병우에게 몸에 맞는 공으로 1사 만루가 됐다. 홈런 한방이면 끝내기 역전패를 당하는 상황. 하지만 롯데 벤치는 움직이지 않았다.
박정민은 김영웅 박세혁을 연속 삼진 처리하고 벤치의 기대에 부응했다. 데뷔 첫 등판 세이브.
롯데 김태형 감독은 경기 후 "정말 어려운 상황에서 등판했음에도 개막 첫 등판이라는 중압감을 이겨내고 너무 좋은 피칭을 해주었다"며 신인의 배짱 있는 투구를 극찬했다.
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롯데 김태형 감독의 선택은 왜 베테랑이 아닌 '신인' 박정민이었을까.
머릿속이 하얘질 법한 압박감 속에서 승리를 지켜낸 박정민의 활약 뒤에는 김 감독의 냉철한 계산과 구위에 대한 확고한 믿음이 있었다.
김태형 감독은 28일 개막전 직전 인터뷰에서 박정민을 개막 엔트리에 넣은 이유에 대해 "정민이는 시속 150km까지 나오는 직구에 체인지업과 커브가 모두 좋다"며 "신인이라 호흡이 가쁘고 긴장한 기색은 역력했지만, 투수는 일단 구위가 좋을 때의 모습을 믿어야 한다"며 강한 구위를 높이 평가했음을 강조했다.
특히 김 감독은 팀 내 핵심 불펜인 코야마와 박정민을 비교하며 신뢰를 드러냈다. "우리 코야마도 가끔 제구가 흔들리지만, 스트라이크만 던지면 타자들이 치기 힘든 무서운 공을 던진다. 정민이 역시 충분히 구위로 타자를 압도할 수 있는 힘이 있기에 개막 엔트리 합류는 당연한 결과였다"고 설명했다.
결과적으로 박정민 선택은 위태로워 보였지만 성공적이었다. 1사 만루 위기에서 연속 3구 삼진을 잡아내며 감독의 믿음에 보답했다. 롯데 루키 역사상 첫 데뷔전 세이브. 엄청난 경험으로 프로생활을 시작한 박정민이 대형투수로 발돋움 하는 시작점이 될 전망이다.
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데뷔전에서 '역전패의 악몽'이 될 뻔한 위기를 '화려한 신고식'으로 바꾼 박정민. "어차피 내 공만 들어가면 못 친다"는 루키의 패기와 "구위가 좋으면 믿고 간다"는 김태형 감독의 뚝심이 만난 접점에서 드라마가 탄생했다. 롯데의 2026 시즌 개막전은 그 어느 때보다 강렬한 마침표로 시작됐다.
성공적인 첫 단추를 꿴 롯데는 29일 외인 비슬리를 앞세워 개막 2연전 싹쓸이에 도전한다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com