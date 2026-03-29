와! '첫 안타→첫 득점→첫 볼넷' 이정후 멀티출루, 아! ABS에도 당했네...SF 개막 3연패 충격

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[스포츠조선 노재형 기자]샌프란시스코 자이언츠 이정후가 시즌 첫 안타를 터뜨리며 시즌 개막 직후 부진을 씻어냈다.
첫 타석에서 2루수 땅볼로 물러난 이정후는 0-2로 뒤진 3회말 선두타자로 나가 양키스 우완 선발 윌 워렌을 상대로 우측으로 2루타를 뽑아냈다.
볼카운트 1B2S에서 가운데 낮은 코스로 떨어지는 85.8마일 스위퍼를 가볍게 끌어당겨 우익수 오른쪽에 떨어지는 깨끗한 안타를 날리고 2루에 안착했다. 발사각 15도, 타구속도 91.8마일, 비거리 235피트로 측정됐다. 시즌 3경기, 9타석 만에 터진 첫 안타.
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이정후는 1-3으로 뒤진 5회 두 번째 타석에서는 시즌 첫 볼넷을 골라 출루했다. 1사후 타석에 들어선 이정후는 웨렌과 풀카운트 접전을 벌인 끝에 7구째 몸쪽 낮게 파고드는 94마일 직구를 볼로 골랐다. 워렌은 이 공을 마지막으로 마운드를 내려갔다.
그러나 후속타 불발로 이정후는 더 진루하지는 못했다.
이정후는 1-3으로 뒤진 7회초 네 번째 타석에서는 삼진을 당했다. 양키스의 ABS 챌린지로 볼이 스트라이크로 수정돼 삼진 처리됐다. 투스트라이크에서 좌완 팀 힐이 던진 3구째 89.6마일 싱커가 바깥쪽 스트라이크존 모서리를 관통했는데, 볼이 선언되자 양키스 포수 오스틴 웰스가 헬멧을 두드리며 ABS를 신청했다. 챌린지 그래픽상으로 모서리에 걸친 것으로 나타났다. 이정후의 시즌 두 번째 삼진이 ABS를 통해 기록된 것이다.
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양키스는 3회초 트렌트 그리샴의 볼넷, 코디 벨린저의 중전안타로 만든 2사 1,3루에서 벤 라이스가 우측 펜스 상단을 때리는 적시 2루타를 터뜨려 먼저 2점을 뽑아냈다. 양키스는 한 점차로 쫓기던 5회초 애런 저지의 좌월 솔로홈런을 날리며 3-1로 점수차를 벌렸다. 저지는 이틀 연속 아치를 그리며 홈런왕 탈환에 본격적인 시동을 걸었다.
샌프란시스코는 6회말 라파엘 데버스의 우월 2루타와 엘리어 라모스의 좌전안타로 무사 1,3루 기회를 마련했으나, 윌리 아다메스가 헛스윙 삼진, 해리슨 베이더가 2루수 병살타로 물러나는 바람에 추격에 실패했다.
8회에도 1사후 루이스 아라에즈가 내야안타로 출루했으나, 데버스가 2루수 병살타를 쳐 추격 흐름을 만들지 못했다.
하지만 9회말 양키스 마무리 데이비드 베드나를 상대로 선두 엘리엇 라모스의 볼넷, 윌리 아다메시의 좌전안타로 무사 1,2루 기회를 만들며 추격에 나섰다.
그러나 베이더가 헛스윙 삼진, 패트릭 베일리가 병살타를 쳐 그대로 2점차 패배를 당했다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com