"팀에 절대적으로 필요한 선수" '외인급 타자'의 조기 귀환, '봄데' 아니다 "앞으로 더 탄탄해질 것"

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[스포츠조선 정현석 기자]이번 봄 기운은 예사롭지 않다.
김 감독은 "본인이 통증이 전혀 없다고 해서 훈련을 계속 소화했고, 3일 전 최종 검진에서도 이상 없음 소견을 받았다"며 "29일 퓨처스리그 경기에 지명타자로 나서 타격감을 점검한 뒤, 수비까지 문제가 없다면 곧바로 1군에 등록할 계획"이라고 구체적인 로드맵을 밝혔다.
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올 시즌 롯데 타선을 관통하는 키워드는 '망설임 없는 공격'이다. 16년 전 로이스터 감독 시절의 '노 피어' 정신을 연상케 하는 공격적인 성향이 팀 전체에 퍼지고 있다.
개막전 결승포의 주인공 윤동희는 "타석에서 '생각 없이' 강하게 휘두르는 분위기가 형성되어 있다"며, 상대 에이스 후라도를 무너뜨린 비결 역시 "좋은 공을 기다리기보다 매 투구마다 칠 준비를 했던 전략"이라고 설명했다.
롯데는 화력 뿐만 현재 팀 분위기도 좋다.
희생과 작전 수행 능력에서도 진일보한 모습을 보였다. 2-0으로 앞선 4회 선두타자 노진혁의 2루타 이후, 한태양이 의도적인 밀어치기 2루 땅볼로 주자를 3루에 보냈고, 곧바로 전민재의 희생플라이가 나오며 귀중한 추가점을 올렸다. 상황에 맞는 역할 분담 속 쉽게 내는 득점. 야구 잘 하는 팀의 전형적인 플레이 패턴이다.
김태형 감독은 26일 개막 미디어데이에서 "살다살다 별일을 다 겪었는데 그건 그거고, 선수들이 더 단단해진 모습"이라며 "부상선수, 공백 선수 합류하면 더 탄탄해질 것이다. 선수들이 잘 뭉쳐 있어 좋은 흐름으로 갈 것"으로 내다봤다. 김 감독의 예언은 첫 경기부터 현실이 됐다.
복귀가 임박한 '외국인급' 한동희, 그리고 윤동희를 필두로 한 젊은 거인들의 거침없는 스윙. 김태형 감독의 무한 경쟁 리더십 아래 롯데 자이언츠가 '봄의 잔치'를 넘어 '가을의 결실'을 향한 힘찬 발걸음을 내디뎠다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com