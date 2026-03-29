"절대 안 속는다" 이렇게 잘하는 캡틴인데 "주전은 절대 안 된다" 너무 잔인한 거 아냐? [인천 현장]

기사입력 2026-03-29 11:57


"절대 안 속는다" 이렇게 잘하는 캡틴인데 "주전은 절대 안 된다" 너무…
28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. SSG 이숭용 감독이 오태곤을 반기고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.28/

[인천=스포츠조선 김용 기자] "주전으로 쓸 수 없다."

2년 연속 대타로 나가 개막전 위기의 팀을 구해냈다. 이 정도면 주전으로 기회를 줄 법도 하다. 하지만 감독은 "주전은 절대 안 된다"며 선을 그었다. 무슨 이유일까.

SSG 랜더스는 28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 개막전에서 7대6 극적 끝내기 역전승을 거뒀다. 상대 선발 네일에 밀려 0-5로 끌려갔지만, 대타로 나와 두 타석 결정적 적시타를 때린 캡틴 오태곤의 활약 속에 귀중한 첫 승을 거둘 수 있었다.

오태곤은 개막전 활약 후 "감독님께 주전으로 써달라고 매번 얘기하지만 안 통한다"고 했다. 그렇게 10개 구단 유일 '비주전 캡틴'이 됐다.

이렇게 잘하면 상승세를 탈 수 있게 주전으로 써볼 법도 하지 않을까. SSG는 현재 한유섬이 부상이라 우익수 포지션도 공석이다.


"절대 안 속는다" 이렇게 잘하는 캡틴인데 "주전은 절대 안 된다" 너무…
28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. SSG 이숭용 감독이 선수들을 격려하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.28/
하지만 이숭용 감독의 마음은 절대 변하지 않는다. 이 감독은 "맨날 주전 내보내달라고 하는데, 쓸 수 없다"고 말했다. 이 감독은 "오태곤이 뒤에서 그런 역할을 해주니 우리가 강팀의 길로 갈 수 있지 않나 싶다. 내야에는 안상현이 그 역할"이라고 말하며 "주전 못지 않은 백업 선수들이 있기 때문에 경기 풀어나가기가 수월해진다"고 설명했다.

그래도 기회는 줘볼 필요가 있지 않느냐는 질문에 이 감독은 "안 속는다. KT 위즈 코치 시절부터 오태곤을 봐왔다. 대타로 잘해서 다음날 주전으로 내보내면 안좋았다"고 농담 섞인 애기를 했다. 이 감독은 이내 진지하게 "사실 개막전 라인업을 짤 대 고민을 많이 했다. 타격 코치, 전력 분석 파트 다 불렀다. 오태곤을 뒤에 쓰자고 하더라. 그래서 나도 꾹 참았다. 오태곤이 스타팅으로 나가버리면 결정적일 때 대타 쓰기가 힘들어진다. 오태곤, 안상현 모두 주전급 백업이라고 보면 된다. 우리 팀을 탄탄하게 만들어주는 선수들"이라고 칭찬했다.


인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김대희, 미모의 한의대 딸 등장에 기세등등 "개원하면 지인할인 해줄 것" ('독박투어4')

2.

"억울해" 이상보, 생전 통화서 밝힌 속 마음..모두가 외면했던 비극이었다

3.

“잘 걷지 못해”..사미자 낙상 후 근황, 한지일이 전한 현재 상태

4.

'금융인♥' 손연재, '72억 현금 매입'家 입성 "결혼후 4년 살던 집 안녕"

5.

손담비, ♥이규혁과 과거 결별 고백...10년만 재회해 초고속 결혼 ('백반기행')

스포츠 많이본뉴스
1.

'오타니 연봉을 우리가 내는거였나요?' 다저스, 12만원짜리 음료컵 팔았다가 비난 폭격

2.

[속보]저지 '이틀 연속 홈런' 터졌다

3.

'불펜 난조' 충격 역전패, KIA 그래도 위안거리 있었다..."김도영은 3번에서 움직인다"

4.

끝내기에 울었지만…'친정' 향한 맹타, 72억원→4억원 이적생, "크게 기대한다" 이유 있었다

5.

"시즈와 폰세가 페라리 시대 활짝", 161㎞ 쾅! 콧수염 에이스 12K 토론토 데뷔전 최다 기록

스포츠 많이본뉴스
1.

'오타니 연봉을 우리가 내는거였나요?' 다저스, 12만원짜리 음료컵 팔았다가 비난 폭격

2.

[속보]저지 '이틀 연속 홈런' 터졌다

3.

'불펜 난조' 충격 역전패, KIA 그래도 위안거리 있었다..."김도영은 3번에서 움직인다"

4.

끝내기에 울었지만…'친정' 향한 맹타, 72억원→4억원 이적생, "크게 기대한다" 이유 있었다

5.

"시즈와 폰세가 페라리 시대 활짝", 161㎞ 쾅! 콧수염 에이스 12K 토론토 데뷔전 최다 기록

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.