KIA 데일, KBO 데뷔 첫 안타는 2루타...하마터면 타점 날아갈 뻔 [인천 현장]

기사입력 2026-03-29 15:36


KIA 데일, KBO 데뷔 첫 안타는 2루타...하마터면 타점 날아갈 뻔…
29일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 4회초 2사 2루 KIA 데일이 1타점 2루타를 치고 있다. 인천=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.29/

[인천=스포츠조선 김용 기자] 데일 첫 안타, 첫 타점.

대패 분위기다. 개막 2연패 분위기다. 그래도 위안거리가 있엇다. 야심차게 뽑은 아시아쿼터 데일이 KBO리그 데뷔 첫 안타와 타점을 기록했다.

데일은 29일 SSG 랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 경기에 9번-유격수로 선발 출전했다. 전날 개막전은 벤치를 지켰다. 시범경기 부진하기도 했고, 개막전 지나친 부담을 가질까 생각한 이범호 감독의 배려였다.

데일은 이날 선발 출전으로 데뷔전을 치렀다. 9번-유격수.


KIA 데일, KBO 데뷔 첫 안타는 2루타...하마터면 타점 날아갈 뻔…
29일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 4회초 2사 2루 KIA 데일이 1타점 2루타를 치고 세이프되고 있다. 인천=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.29/
데일은 3회 첫 타석 무사 2루 찬스서 볼넷을 골라냈다. 그리고 팀이 1-9로 밀리던 4회초 2사 2루 찬스서 우중간 안타를 때려냈다. 2루주자 한준수를 홈으로 불러들였다. 중견수와 우익수 사이 떨어진 타구, 애매했지만 데일은 힘차게 달려 2루에 안착했다. KBO 리그 첫 안타가 장타였다.

하마터면 데일의 타점이 날아갈 뻔 했다. 2루 경합 상황인데, 홈으로 들어오던 한준수가 홈인하기 직전 속도를 줄이고 걸어들어왔다. 만약 2루에서 아웃 판정이 나왔다면, 한준수가 홈을 밟기 전 시점이라 타점이 날아갈 뻔 했다. 2루에서 어떻게 될 지 모르니, 주자는 끝까지 최선을 다해 뛰어야 했다.


인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com

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