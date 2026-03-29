'홈런꼴찌' 롯데, 변했다, '라팍' 무단점유 7홈런 대폭발→개막 2연전 싹쓸이[대구리뷰]

29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 7회 삼성 배찬승 상대 3점 홈런을 날린 레이예스. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.29/
[대구=스포츠조선 정현석 기자]시범경기 1위, 팀타율 3할. 우연이 아니었다.
롯데의 봄 상승세가 개막 2연전까지 이어졌다. 확 달라진 거인군단 화력에 '우승후보' 삼성 라이온즈가 휩쓸리며 희생양이 됐다.
롯데는 29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과의 2026 프로야구 개막 이틀째 경기에서 6대2로 승리하며 개막 2연전을 싹쓸이 했다. 전날 홈런 3방으로 6대3으로 4년만에 개막전 승리를 거머쥔 롯데는 이날도 결정적인 순간 4개의 홈런을 폭발시키며 라이온즈파크 '무단점유'를 이어갔다. 지난해 팀 홈런 꼴찌(75홈런) 롯데가 남의 집 안방에서 홈런파티를 벌이는 동안 지난해 홈런 1위(161홈런) 삼성은 이틀간 단 하나의 홈런도 기록하지 못하며 싹쓸이 패를 당해야 했다.
롯데는 망설임 없는 스윙으로 개막 이틀 동안 7개의 홈런포를 날리며 개막 2연전을 싹쓸이 했다. 롯데가 한 경기 4개의 홈런을 친 것은 2024년 8월24일 대구 삼성전 이후 처음이다.
29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 7회 롯데 손호영에게 홈런을 허용한 삼성 배찬승. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.29/
출발은 손호영이었다.
롯데 비슬리와 삼성 최원태의 선발 호투 속 0-0으로 팽팽하게 맞선 4회초 1사 주자 없는 상황. 두번째 타석에 들어선 손호영은 초구 직구 스트라이크와 2구 커브 볼을 그대로 지켜봤다.
분석을 마친 그는 볼카운트 1-1에서 삼성 선발 최원태가 던진 3구째 시속 145km 낮게 형성된 직구에 망설임 없이 배트를 돌렸다. 타구는 비거리 115m를 기록하며 우중간 담장을 훌쩍 넘어갔다. 삼성 우익수 김성윤이 열심히 따라갔지만 어느 순간 발걸음을 멈췄다.
29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 5회초 롯데 노진혁이 솔로홈런을 날렸다. 홈런을 허용한 삼성 최원태. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.29/
추가점의 주인공은 노진혁이었다.
5회 선두타자로 두번째 타석에 들어선 노진혁은 최원태의 5구째 커브를 타이밍을 늦추면서 한 손을 놓고 중심을 남겨둔 채 퍼올렸다. 높은 포물선을 그린 타구는 오른쪽 담장을 훌쩍 넘은 115m 솔로포.
삼성이 5회 선두 최형우의 안타와 상대 실책, 사구로 만든 2사 만루에서 이재현의 밀어내기 사구로 1점을 추격했다.
2-1 박빙의 리드를 지키던 7회. 또 한번 롯데 타선에서 결정적인 한 방이 터졌다.
29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 7회 삼성 배찬승 상대 3점 홈런을 날린 레이예스. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.29/
전날 투런포의 주인공 레이예스였다. 7회 2사 1,2루에서 바뀐 투수 배찬승의 초구 149㎞ 몸쪽 직구를 완벽하게 당겨 라인드라이브로 왼쪽 담장을 넘겼다. 승부를 롯데쪽으로 가져오는 결정적인 스리런 홈런포.
손호영이 벼락 같은 피홈런으로 얼떨떨 한 배찬승을 상대로 2볼네서 151㎞ 카운트를 잡으러 오는 직구를 풀스윙으로 당겨 비거리 130m 대형홈런으로 연결했다. 자신의 멀티홈런이자 레이예스에 이은 백투백 홈런. 롯데는 홈런포 4방으로 6-1을 만들며 승기를 확실하게 잡았다.
삼성이 7회 류지혁 김지찬의 2루타로 1점을 추격했지만, 홈런포 없이 큰 점수차를 극복하기는 힘들었다.
롯데 선발 제레미 비슬리는 5이닝 2안타 4사구 3개, 5탈삼진 1실점(비자책) 호투로 데뷔 첫 등판에서 선발승을 거뒀다. 총 투구수 91구 중 스트라이크가 62구로 안정적 제구를 자랑했다. 최고 155㎞ 강속구와 춤추는 스위퍼를 중심으로 포크볼 커터 투심을 간간이 섞어 삼성 타선의 예봉을 피했다. 쿄야마가 6회 1이닝 1볼넷 무실점, 전날 롯데 역사상 첫 루키 개막전 세이브를 기록한 박정민이 8회 구자욱 디아즈 최형우 강타자들을 12구 만에 삼자범퇴로 정리했다.
29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 선발 투구하고 있는 롯데 비슬리. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.29/
삼성은 선발 최원태가 83구만에 6이닝을 소화하는 공격적 피칭 속 7안타 2볼넷 5탈삼진 2실점으로 퀄리티스타트를 기록했지만 이틀 연속 타선이 침묵하며 패전투수가 됐다.
7회 마운드에 오른 미야지는 아직까지 완전히 극복하지 못한 제구 불안으로 1안타 1볼넷 2실점을 했다. 배찬승은 시즌 첫 등판에서 레이예스와 손호영에게 백투백 홈런을 허용하고 물러나며 불안감을 노출했다.
이승민이 1⅔이닝 2탈삼진 무실점, 9회 등판한 이승현이 1이닝 무실점으로 막아냈다.
타선에서는 류지혁만 유일하게 멀티히트를 기록했다. 구자욱 디아즈 김영웅 강민호 등 해결해줘야 할 타자들이 침묵하며 이틀 연속 패배를 지켜봐야 했다.
롯데는 31일부터 창원으로 장소를 옮겨 NC 다이노스와 주중 3연전을 치른다. 31일 선발은 박세웅이다.
삼성은 31일부터 대구에서 두산 베어스와 주중 3연전을 치른다. 첫 경기 선발은 새 외인 잭 오러클린이다.