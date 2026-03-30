"뒤에 대기시켰다" ERA 13.50, 루키가 마무리? 최상의 그림은 '구관이 명관' "던지면서 잡아야"
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|24일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 시범경기 롯데와 SSG의 경기. 7회 마운드 올라 SSG 최정에게 투런 홈런 허용한 롯데 마무리 김원중. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.24/
[대구=스포츠조선 정현석 기자]롯데 자이언츠 김태형 감독이 개막전에서 불안한 모습을 보인 마무리 투수 김원중을 향해 변함없는 신뢰를 보냈다.
김태형 감독은 29일 대구 삼성 라이온즈전을 앞두고 취재진과 만나 전날(28일) 경기에서 고전했던 김원중에 대한 생각을 밝혔다.
개막 첫날 6-1로 앞선 9회 마운드에 오른 김원중은 압도적인 마무리 투수의 모습은 아니었다.
패스트볼 구속은 140㎞ 중반대에 머물렀다. 1사 후 연속 3안타로 2실점 한 뒤 루키 박정민에게 마운드를 넘겼다.
김 감독은 "페이스가 아직 덜 올라온 게 맞다"면서도 정면 돌파를 선택했다.
"그렇다고 안 던질 수는 없다. 마운드 위에서 던지면서 본인 페이스를 끌어올리고 감을 잡아야 한다"고 강조했다. 실점 상황에 대해서도 "지금은 나가서 맞고 하는 건 어쩔 수 없다"며 과정의 일부로 받아들이겠다는 뜻을 전했다.
눈길을 끈 점은 마운드 운용이었다. 김 감독은 마무리 김원중이 흔들릴 상황을 대비해 루키 박정민을 미리 대기시켰다.
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|29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 투구하고 있는 롯데 박정민. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.29/
김 감독은 "일부러 정민이를 뒤에 빼놨다. 구위가 안 나오면 힘든 상황이 되니까 여차하면 바꾸려고 했다. 여유 있는 상황에 올렸는데 흐름이 이상해지길래 빨리 교체했다"고 설명했다.
루키의 개막전 첫 등판이 어려울 때 이뤄졌다. 박정민은 올라오자마자 디아즈에게 2루타, 전병우에게 사구를 허용하며 1사 만루 위기를 맞았지만 김영웅 박세혁을 연속 삼진 처리하고 6대3 승리를 지켰다. 2경기 평균자책점 0.00.
박정민은 29일 삼성전 8회에 이틀 연속 등판해 구자욱 디아즈 최형우를 12구 만에 삼자범퇴 처리하고 6대2 승리에 징검다리를 놓았다. 이날 9회 등판한 김원중은 무실점으로 경기를 마쳤지만, 박세혁에게 우익선상 2루타를 허용했다. 2경기 13.50의 평균자책점.
박정민이 담대하고 위력적인 구위를 선보이자 일각에서는 '마무리 투수로 써야 한다'는 주장을 하고 있다.
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|28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 개막전 경기. 9회말 1사 1루. 강판 당하는 롯데 김원중. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.28/
글쎄, 미래는 또 모르지만 지금 당장은 아니다.
박정민은 이제 막 프로무대에 입문한 선수. 더 많은 타자와 더 많은 상황 경험이 필요하다. 긴 시즌 완주할 수 있는 체력 여부도 지켜봐야 한다.
김원중은 100%가 아닌 상황 속 개막을 맞았다. 갈수록 우상향 그래프를 그릴 가능성이 높다.
지난해 12월 불의의 교통사고를 당해 대만 타이난 1차 스프링캠프에 합류하지 못했던 그는 꾸준한 준비로 일본 미야자키 2차 캠프 막판부터 불펜 피칭을 시작하며 컨디션을 끌어올렸다.
국내로 돌아온 뒤 불펜과 라이브 피칭을 차례로 소화했고, 지난 21일 한화 이글스와 시범경기에 이어 24일 SSG 랜더스와의 시범경기에서 2차례 마운드에 오르면서 구위를 점검했다. 개막 2경기까지 부상 복귀 후 이제 4경기 째. 여전히 빌드업 과정일 뿐이다.
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|28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 개막전 경기. 롯데가 삼성에 6대 3으로 승리했다. 경기 종료 후 선수들에게 박수를 보내고 있는 김태형 감독. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.28/
김태형 감독 역시 "계속 그렇게 던져서 이제 본인 페이스 끌어 올려야죠"라며 분명한 방향성과 믿음을 보였다.
롯데의 마무리 투수는 누가 뭐래도 김원중이다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com
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