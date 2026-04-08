'강백호 130m 괴력 스리런-문동주 155km 첫승' 한화, 잘 나가던 SSG에 2연승 [인천 현장]

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 8회 박성한이 파울플라이 아웃을 당했다. 9회초 1타점 적시타 날린 한화 강백호. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.04.07/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] 한화 이글스가 선두를 달리던 SSG 랜더스에 이틀 연속 철퇴를 놨다.

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한화는 8일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와의 주중 3연전 2차전에서 3회 터진 강백호의 스리런 홈런과 선발 문동주의 5이닝 2실점 투구, 2점 리드를 지켜낸 필승조의 활약을 앞세워 4대3으로 신승했다.

전날 승리하며 SSG의 5연승을 저지했던 한화는 이틀 연속 SSG를 울리며 상위권 도약 발판을 마련했다. SSG는 7승3패가 되며 개막 초반 상승세가 꺾여 주춤하게 됐다.

치열한 경기였다.

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양팀은 2회까지 점수를 내지 못하고 대치했다. 한화는 1회 페라자의 2루타와 문현빈의 볼넷으로 찬스를 얻었지만, 노시환이 병살을 치고 말았다. SSG도 1회말 시작하자마자 박성한이 3루타를 치고 나갔지만, 여기서 주자를 불러들이지 못해 땅을 쳐야했다. 2회말에도 1사 후 최지훈이 2루타를 치고 나갔지만, 득점은 없었다.

양팀 경기가 요동친 건 3회.

2일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KT의 경기. 1회 무실점 투구를 펼친 한화 문동주. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.04.02/

잘 던지던 SSG 선발 최민준이 1사 후 2루수 정준재의 실책으로 오재원을 출루시키며 흔들리기 시작했다. 페라자를 잡았지만 문현빈에게 안타를 맞고 2사 1, 2루. 그리고 노시환에게 볼넷을 내줬다.

여기서 생각지 못한 변수가 발생했다. 강백호 타석 볼카운트 1B2S으로 유리하던 최민준이 보크를 저지른 것. 3루주자 오재원이 홈을 밟았다. 허무한 실점. 이에 힘이 빠졌는지, 최민준은 강백호 상대 한가운데 포크볼 실투를 던졌고 강백호가 이를 놓치지 않고 130m 중월 스리런포로 연결했다. 한화가 3회초에만 4점을 내는 순간이었다.

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SSG는 3회말 에레디아가 솔로 홈런을 치며 반격에 나섰다. 5회에도 2사 1, 2루 찬스서 최정이 1타점 2루타를 때려내 점수차를 2점으로 좁혔다. 하지만 이어진 찬스에서 김재환이 삼진을 당해 찬물이 끼얹어졌다.

이후 불펜 싸움. 양팀 필승조가 총출동했다. 9일 비 예보에 지고 있는 SSG도 필승조를 다 내보내며 전의를 불태웠다.

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 8회 박성한이 파울플라이 아웃을 당했다. 8회말 삼자범퇴 무실점으로 막아낸 한화 정우주. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.04.07/

마지막 변곡점은 8회말이었다. 한화가 김종수, 박상원에 이어 정우주를 등판시켰다. 하지만 정우주가 선두 에레디아게 안타를 맞았다. 최정, 김재환을 삼진 처리 했지만 개막 후 뜨거운 고명준에게 1타점 2루타를 어ㄷ어맞고 말았다. 한유섬 볼넷, 최지훈 사구. 만루 위기. 하지만 정우주는 여기서 등장한 대타 오태곤을 삼진으로 돌려세우며 환호했다.

한화는 마지막 9회말 김서현을 마무리로 등판시켜 1점차 승리를 지켰다. 전날에도 박상원-정우주-김서현 필승조를 가동해 이겼는데, 이틀 연속 승리를 지켜낸 이들이었다. 김서현은 정준재에 내야 안타, 박성한에 볼넷을 내주며 흔들렸지만 에레디아가 내야 플라이로 허무하게 아웃되며 김서현을 살려줬다. 기가 산 김서현은 최정을 삼진으로 돌려세우며 팔부능선을 넘었다. 김재환 볼넷으로 만루에 몰렸지만 그 다음 나와야 할 고명준이 대주자 교체로 빠진 상태였다. 대타 김성욱을 유격수 땅볼로 잡아내며 가까스로 승리를 지켰다.

문동주는 5이닝 5안타 2볼넷 4삼진 2실점으로 무난한 투구를 했는데, 타선 지원 속에 시즌 첫 승을 따냈다. 이날 직구 최고구속 155km를 찍었다. 강백호는 시즌 3번째 홈런을 치며 100억원 FA 가치를 입증했다.

인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com