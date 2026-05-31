[트리니다드전 현장인터뷰]'5-0 대승'에 폭풍만족한 홍명보 감독 "손흥민 득점-황인범 출전-이기혁 활약, 모든 게 좋았다"(일문일답 전문)

후반 하이드레이션 브레이크 (프로보[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 30일 미국 유타주 프로보에 위치한 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국과 트리니다드 토바고의 평가전. 한국 홍명보 감독이 후반전 하이드레이션 브레이크 때 작전을 지시하고 있다. 2026.5.31 hama@yna.co.kr(끝)

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[프로보(미국)=스포츠조선 윤진만 기자]첫번째 모의고사에서 대승을 거둔 홍명보 축구대표팀 감독이 경기력과 주요 선수들의 활약에 만족감을 표했다.

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홍 감독은 31일(한국시각) 미국 유타주 솔트레이크시티 근교 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열린 트리니다드토바고와의 친선경기에서 5대0 승리한 후 "월드컵 체제로 치르는 첫 평가전에서 결과, 내용 모두 좋았다. 평가전에 대한 의미를 잘 찾았다고 생각한다. 손흥민 득점, 황인범 부상 후 첫 출전, 이기혁의 경기도 그렇다"라고 말했다.

나란히 멀티골을 넣은 손흥민(LA FC) 조규성(미트윌란)에 대해선 "두 선수는 골 가뭄에 시달렸다. 득점을 하면 자신감이 생기기 마련이다. 팀으로선 반가운 골"이라고 반색했다.

이날 스리백의 왼쪽 스토퍼로 출전해 맹활약한 이기혁에 대해선 "전체적으로 잘했지만, 고쳐야 할 점은 있었다"라고 평했다. 반대 전환 패스에는 엄지를 들었으나, K리그 무대에서도 종종 나오던 '가벼운 플레이'도 나타났다고 했다.

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후반 나란히 부상 아웃된 수비수 조유민(샤르자), 공격수 배준호(스토크시티)에 대해선 "배준호는 (부상 정도가)커보이지 않는다. 조유민은 결과를 지켜봐야 할 것 같다"라고 말했다.

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다음은 홍명보 축구대표팀 감독 기자회견 전문

프로보(미국)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

-경기 소감

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월드컵 체제로 시작이 되면서 치르는 첫번째 평가전이었다. 상대가 조금 약하다라고 생각할 수 있지만, 평가전에 대한 의미는 오늘 잘 찾았다고 생각한다. 손흥민의 득점도 그렇고, 황인범 부상 후 첫번째 출전도 그렇고, 이기혁의 A매치 데뷔에 준하는 경기도 그렇다. 그런 걸 봤을 때 팀 전체적으론 결과, 내용 모두 좋았다.

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-기존 스리백과 다른 형태였는데

이기혁 장점도 살리고 옌스 위치도 좀 더 높은 곳에서 플레이하려는 의도였다. 옌스는 일대일 돌파를 할 ??는 안쪽으로 치고 가는 형태를 좋아한다. 옌스가 돌파할 때 하프 스페이스로 빠져주는 걸 요구했다. 이기혁은 오늘 전체적으로 잘했다. 가끔 가다 고쳐야 할 부분은 있다. 그것만 잘 한다고 하면 좋은 선수로 성장할 수 있다고 생각한다. 뒤에서 나가는 왼발 패스력을 살리고자 하는 의도도 조금 있었다.

-이기혁이 고쳐야 할 점은

가끔 가볍게 플레이를 한다. K리그 보면서 지적한 부분이다. 뭔가 톡톡 튀는 플레이를 하는데, 기본적으로 수비는 그런 플레이를 하면 주위에 있는 선수에게 불안감을 준다. 본인이 자신이 있어야 하는 건 좋지만, 그런 건 조금...예전보단 훨씬 적게 나왔다. 강원 시절보단 적게 나왔다. 반대로 좋은 장점도 갖고 있다. 단점을 계속 줄여나가면서 장점 살리면 좋겠다고 생각한다.

-조유민 배준호 부상

배준호는 (부상 정도가)크지 않아 보인다. 조유민은 결과를 지켜봐야 할 것 같다. 결과를 들은 건 없다.

-전반 스리백 위주, 후반 포백 전술을 혼용하는 것처럼 보였다.

형태는 준비한 형태대로 잘 됐다. 스리백, 포백 형태로 경기를 하는 건 순간 선수들이 생각에 의해서 경기가 펼쳐진다. 포백에서 미드필더 한 명 내려와서 스리백 형태로 경기를 한다. 그런 건 선수들이 세 명을 뒀을 때 누가 만드는지에 대해선 경기 상황에 선수들의 판단이라고 생각한다.

-최전방 공격수 두 명 좋은 컨디션 보였다. 고민이 될 것 같은데

고민이라기보단 그 선수들이 득점을 할 수 있어서 좋다. 저뿐 아니라 본인 스스로도 골 가뭄에 시달렸다. 득점을 하게 되면 선수 입장에선 팀이 약하든 강하든 자신감이 많이 생기기 마련이다. 그런 측면에선 두 선수 득점이 팀으로선 반가운 골이라고 생각한다.

-황인범 두 달 만에 실전이다. 이동경 풀타임 이유는

황인범은 일단 사전에 시간이 조율됐다. 본인 첫 경기였는데 중원에서의 지배력은 어느 누구도 따라가지 못할 정도로 좋았다. 다음 경기는 시간을 늘릴 것이다. 굉장히 좋은 상태를 유지하고 있다고 생각한다.

이동경은 전반보단 계속 경기가 흐르면서 본인의 공격적인 위치에 적응해가는 모습을 보였다.

-하이드레이션 때 열혈 지시를 했는데

전반 20분 동안 주도적으론 했지만 결과적으로 잘 되지 않았다. 적응해나가는 시간이긴 했지만, 좀 더 빠른 플레이, 특히 수비수의 의해서 반대로 전환되는 플레이를 요구했다. 몇 장면은 좋았다. 이기혁이 반대로 킥을 해서 김문환이 잡는 장면부터 시작이 되면서 전체적으로 공격 패턴도 스피드가 조금 더 빨라졌다. 그리고 그 시간에 득점을 할 수 있었다. 그런 점을 지시를 했는데, 잘 이뤄졌다,

이재성은 어느 포지션에서도 자기 역할을 할 수 있다. 알다시피 예전부터 미드필더 고민이 많았다. 황인범과 이재성 조합을 이번에 실험을 한번 해보고 싶었다. 이재성은 굉장히 좋은 능력을 가진 선수다. 저희 팀에 있어선 긍정적인 부분이라고 생각한다.